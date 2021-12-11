Анна Седокова в панике: любовь прошла, впереди развод?

ФОТО: скриншот сторис Анны Седоковой

«Как-то так было сегодня. И вчера. Но нужно взять себя в руки, надеть леопардовое платье с декольте и идти петь», - написала Анна под фото.

Поклонники стали предполагать, что артистка рассталась с 29-летним мужем Янисом Тиммой, пишет RUS.TVNET.

9 декабря грустные посты в сторис продолжились, а в ленте появилась публикация о расставании, которая начиналась со слов «Прости и прощай».

ФОТО: скриншот сторис

«Если люди расстаются - это не означает, что кто-то из них плох. Просто они прошли свой путь вместе и теперь их пути расходятся. И, возможно, однажды сойдутся опять. И, когда сойдутся, очень важно открыто смотреть в глаза человеку. Ненависти избежать невозможно. Особенно, если один еще любит, а второй уже нет. Но расставаться нужно уметь красиво», - написала она.

Анна призналась, что за долгие годы расставаний она научилась и еще учится не молчать: «Я говорю: "мне не нравится это и то. Меня это не устраивает". И от этого я не становлюсь плохим человеком. Это нормально. Но не говоря об этом другому человеку, ты не даешь ему возможность это исправить...

После третьего раза я всегда прощаюсь. Но три раза громко говорю...

Люди терпят. Терпение - грех. Они не говорят: "Мне не нравится, как ты одеваешься, не нравится, как ты занимаешься любовью, не нравится, как ты со мной говоришь". Молчат и терпят. Да, это больно. Но эта маленькая боль и она не сравнима с тобой большой, которую они наносят дальше».

В постах Седокова ничего конкретно не объяснила. Фолловеры уверены, что певица переживает из-за мужа. Некоторые связали слезы Анны с уходом Яниса Тиммы из баскетбольного клуба УНИКС.

Предположения, о том, что пара рассталась пропали, после того, как Седокова опубликовала в сторис фото с мужской рукой: «Когда нужно скрыть преступление, идеально подходит рука любимого». Правда лицо мужчины Анна не показала.

10 декабря в сторис у Анны посвилось видео, в котором она вместе с Янисом направлялась в зал и рассказала поклонникам, что у детей теперь новая няня.

ФОТО: скриншот сторис Анны Седоковой