Нет идей, что подарить ребёнку на Новый год? Подсказка от Limon.ee - смотрите и вдохновляйтесь

Не все могут позволить сделать дорогой подарок своему чаду, особенно если детей в семье несколько, поэтому портал Limon.ee решил помочь родителям и составил ТОП дешевых (до 40 евро) и ТОП дорогих (от 40 евро) подарков для детей.

Два года назад мы уже предлагали вам подобную подборку. За это время предпочтения детей не слишком изменились, но отличия все-таки есть.

ТОП дешевых подарков для детей

Набор для творчества

Наверняка и совсем малыши, и дети постарше любят что-то мастерить. И для каждого ребенка можно найти что-то, что придется ему по душе. Например, девочке можно подарить набор для создания разных украшений, а наборы для изготовления свечей, мыла, слаймов или скручивания воздушных шариков понравятся как девочкам, так и мальчикам.

Набор для изготовления мыла. ФОТО: Скриншот.

L.O.L Surprise

Об этих куколках не слышал только тот, у кого нет маленьких детей, или кто находится в совершенном информационном вакууме. Девочки по всему миру уже несколько лет сходят с ума по загадочным шарикам или кубикам, в которых они находят куколок и несколько аксессуаров к ним, а больший интерес вызывает то, что никогда не знаешь, какая именно кукла тебе попадется. Помимо огромного выбора на любой вкус и кошелек самих кукол, появилось множество вещей с изображением любимых игрушек: сумки, ночники, часы и многое другое. Сюда же можно отнести и дома для этих кукол, но цены на них уже довольно высокие.

Кукла-сюрприз L.O.L Surprise ФОТО: Shutterstock

Поздравление от Деда Мороза

В век, когда удивить детей уже сложно, потому что выбор стал безграничным, можно попробовать удивить их эмоциями. Ну кто ни мечтал получить личное послание от Деда Мороза или Санта Клауса? Уверена, что таких людей просто не бывает. Так вот, сейчас есть такая возможность! На запрос «Поздравление от Деда Мороза» Google выдает почти полтора миллиона ссылок. Выбор огромный, поэтому любой родитель может подарить своему ребенку настоящую сказку!

Мягкая игрушка

Их любят мальчики и девочки, совсем малыши и даже подростки - тут главное угадать с тем, что интересует вашего ребенка. Например, в последние несколько лет большую популярность набирает компьютерная игра Among Us, плюшевого героя который мечтает иметь, наверное, каждый ребенок.

Плюшевая игрушка Among Us. ФОТО: Rimi Eesti

Книга

В наш век технологий немногие родители могут подумать о том, что их ребенку будет действительно приятно получить в подарок обычную книгу. Но это не всегда так. На самом деле многим детям, которые только недавно научились читать самостоятельно, очень нравится это занятие, и они могут надолго окунуться в захватывающий мир литературы. Опять же - какой ребенок не любит разглядывать иллюстрации к истории, которую он читает?

Книга в подарок. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

ТОП дорогих подарков для детей

Интерактивная игрушка

Какой ребенок не мечтает о живом пушистом друге? Но не всегда родители в силу каких-либо обстоятельств могут себе позволить завести домашнее животное. Технологии не стоят на месте, и производители игрушек придумали альтернативу настоящему животному – интерактивную игрушку, которая может делать многие вещи, как живая.

Интерактивная игрушка FURREAL ФОТО: Charles Sykes/AP

Мобильный телефон

Наши дети родились в цифровом мире, и они не представляют себе жизнь без смартфонов и интернета. В этом нет их вины, а мы как родители должны помочь им научиться безопасно пользоваться новыми технологиями, а не отбирать у них то, чем сейчас пользуются абсолютное большинство жителей планеты. Тут все зависит только от ваших возможностей - выбрать телефон можно как и до 100 евро, так и в разы дороже.

Телефон в подарок. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Конструктор Lego

Конструкторы уже несколько десятилетий очень популярны. Детям, а иногда и взрослым, не только интересно собирать всевозможные модели из пластмассовых кубиков, но это занятие превосходно развивает моторику рук, мышление, память, фантазию и множество других навыков, которые пригодятся ребёнку в будущем. Стоит заметить, что в последнее время вновь очень популярным становится вселенная Гарри Поттера, появились и комплекты конструктора на это тему, которые выглядят невероятно эффектно.

Конструктор Lego Harry Potter. ФОТО: Shutterstock