Зузу Измайлова стала жертвой кибербуллинга: не знаю, как бороться с таким мусором

«Утро началось с такого... Если в реальной жизни кто-то пришел бы вот так ругаться на улице, с этим можно было бы что-то сделать, но в социальных сетях вы сообщаете веб-констеблю, блокируете его, но это бесполезно, потому что на следующий день парень просто делает новый аккаунт, чтоб познакомить вас со своим внутренним миром», - написала Измайлова, пишет Sobranna.ee.