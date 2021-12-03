Пт, 3.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Зузу Измайлова стала жертвой кибербуллинга: не знаю, как бороться с таким мусором

Зюлейха (Зузу) Измайлова ФОТО: Kalev Lilleorg / erakogu

Зюлейха Измайлова, лидер Партии зеленых Эстонии, делится скриншотами грубых оскорблений, написанных ей в чате в социальных сетях.

«Утро началось с такого... Если в реальной жизни кто-то пришел бы вот так ругаться на улице, с этим можно было бы что-то сделать, но в социальных сетях вы сообщаете веб-констеблю, блокируете его, но это бесполезно, потому что на следующий день парень просто делает новый аккаунт, чтоб познакомить вас со своим внутренним миром», - написала Измайлова, пишет Sobranna.ee.

По словам председателя «Зеленых», с кибербуллингом можно бороться по примеру косметического бренда Lush. А именно, Lush покинул Meta и TikTok в знак протеста, пообещав вернуться, когда платформы станут безопасными для пользователей. «Если бы так поступило больше людей и компаний, решение проблемы киберзапугивания и насилия было бы найдено быстрее», - сказала Измайлова.

НАВЕРХ
Back