Зузу Измайлова стала жертвой кибербуллинга: не знаю, как бороться с таким мусором
Зюлейха Измайлова, лидер Партии зеленых Эстонии, делится скриншотами грубых оскорблений, написанных ей в чате в социальных сетях.
Зюлейха Измайлова, лидер Партии зеленых Эстонии, делится скриншотами грубых оскорблений, написанных ей в чате в социальных сетях.
«Утро началось с такого... Если в реальной жизни кто-то пришел бы вот так ругаться на улице, с этим можно было бы что-то сделать, но в социальных сетях вы сообщаете веб-констеблю, блокируете его, но это бесполезно, потому что на следующий день парень просто делает новый аккаунт, чтоб познакомить вас со своим внутренним миром», - написала Измайлова, пишет Sobranna.ee.
По словам председателя «Зеленых», с кибербуллингом можно бороться по примеру косметического бренда Lush. А именно, Lush покинул Meta и TikTok в знак протеста, пообещав вернуться, когда платформы станут безопасными для пользователей. «Если бы так поступило больше людей и компаний, решение проблемы киберзапугивания и насилия было бы найдено быстрее», - сказала Измайлова.