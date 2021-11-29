Время нежности и благодарности: астропрогноз на последний месяц 2021 года

Очень важно это затмение встретить с открытым, позитивным сердцем, которое полно любви, уважения и благодарности окружающим и всему миру. И тогда вы сможете нейтрализовать все негативные аспекты,

— говорит эксперт.

По словам Никольской, 13 декабря Меркурий перейдет в знак Козерога и пробудит в людях до недавнего времени дремавшие амбиции и жажду действий. Не удивляйтесь, если почувствуете эту веселую ярость, рвение биться за место под Солнцем. Звезды помогут, наделив нас энергией и невероятными организаторскими способностями. Отличный шанс проявить себя и взять то, что причитается вам по праву.

«Козерог — знак очень основательный, конкретный, и когда Меркурий переходит в этот знак, нам хочется строить свою карьеру. Но дело в том, что аспекты, к сожалению, вплоть до 24 декабря будут довольно напряженными. Поэтому я боюсь, что в мире будет нарастать состояние нервозности, агрессии и различных столкновений», — отмечает Никольская.

Астролог не исключает в декабре большие изменения не только в судьбе отдельных личностей, но и всего мира — в отношениях между странами, в том числе в религиозном ключе. Люди с нестабильной психикой будут склонны к неожиданным и эксцентричным выходкам, их лучше обходить стороной, не позволять втянуть себя в конфликт. Так что на фоне энергичного начала месяца его середина может оказаться непредсказуемой.

«Зимнее солнцестояние 21 декабря, после этой даты нас немножечко отпустит. Солнце перейдет у нас вслед за Меркуриевой Венерой тоже в знак Козерога, и как-то немножко ситуация начнет налаживаться, и к Новому году мы придем к внутреннему балансу», — добавила Никольская.