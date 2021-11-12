Гороскоп на 12 ноября для всех знаков Зодиака

Дева

Обучение, путешествие, связи, литературная и издательская деятельность будут представлять для вас одновременно и большой интерес, и проблему. В дальней поездке или в процессе подготовки к ней, а также в коротких разъездах по делам вас ожидают мелкие материальные проблемы, недоразумения с документами или транспортом. Вы вполне можете забыть паспорт или удостоверение, выбрать неправильный маршрут, сесть не в тот поезд или автобус. Это не очень удачный день для сдачи тестов и экзаменов, так как вы способны провалиться из-за досадной мелочи, при этом в целом прекрасно зная предмет.

Весы

Воздержитесь от принятия важных решений в какой бы то ни было области. День полезен для вас тем, что дает возможность узнать массу практической информации, как верной, так и неверной, и попытаться разобраться в ней. Если вы посвятите этому процессу большую часть своего времени, то не прогадаете. Вы можете продумать альтернативные варианты, связанные с обучением детей, особенно обращая внимание на будущие перспективы роста и на способы оплаты их учебы. Весам, которые заинтересованы в совместном деловом, финансовом проекте, следует продумать все риски, рассмотреть все связи.

Скорпион

Будьте внимательнее в контактах, осмотрительно подбирайте слова, с помощью которых выражаете свои намерения. Не торопитесь обвинять домочадцев в рассеянности и халатности. Не исключено, что вы, незаметно для себя, демонстрируете окружающим эти же качества, только усиленные вашей самоуверенностью. Не ставьте подписей под деловыми документами, соглашениями, расписаниями. Партнеры не очень настроены вникать в ваши планы, их больше волнуют собственные насущные потребности. Вам придется с этим считаться, если вы дорожите своим союзом, коммерческим или супружеским.

Стрелец

Неразбериха в деловых бумагах, контактах не позволит вам принять решения, взвешенного до мелочей. Ограничьтесь тем, что вы интуитивно понимаете основной смысл текущей ситуации, и благодаря этому можете придерживаться своего генерального плана, что бы ни случилось. От легкомысленных соглашений, сомнительных связей лучше держаться подальше (либо иметь в виду их ненадежность заранее, используя по необходимости и с умом). Воздержитесь от подписания документов. Попробуйте также свыкнуться с мыслью о том, что отныне вам не удастся добиваться своего одной лишь силой личного обаяния.

Козерог

День принесет ощущение неопределенности в мелочах, хотя вы полностью уверены в главном. Избегайте любых финансовых операций, будьте внимательнее при обычных бытовых покупках. Проявите терпение в разговорах с детьми, не раздражайтесь из-за неудачной попытки связаться с ними, позаботиться о них. Не торопите хорошие события, касающиеся любовных дел, сердечных привязанностей, даже если отменится встреча с тем, кого вы любите. Временно воздержитесь от решительных шагов (широких новых инициатив, важных договоренностей), связанных с карьерой и продвижением к намеченным целям.

Водолей

Чтобы не утонуть в суете этого дня, вам придется держать в поле своего зрения самые разные вопросы, иногда противоречащие друг другу или взаимоисключающие по смыслу. Проверяйте все документы, связанные с домом, коммунальными платежами, а также всю деловую документацию. Ошибка может вкрасться в них не по вашей вине. Но ее обнаружение поставит вас в неопределенную ситуацию, из которой придется как-то выбираться. Встреча с близкими, родственниками, знакомыми, детьми, любимыми может не состояться по странной и досадной причине, а связь - оборваться или быть не лучшего качества.

Рыбы