ВОРУЮТ ВСЕ ⟩ Пахмутова украла свою «Нежность» у британского композитора, Гайдай «Кавказскую пленницу» у американцев, а «Бриллиантовую руку» у датчан

«Предчувствие гражданской войны» (1991), ДДТ - The Passenger (1977), Игги Поп

«Волонтер» (1985), «Ария» - Heaven and Hell (1980), Black Sabbath

«Мой муравей» (1981), Борис Гребенщиков - Dear Prudence (1968), The Beatles

Виктор Цой стащил Girlfriend in a Coma (1987) у The Smiths, из нее получилась «Когда твоя девушка больна» (1987), а также неплохо поживился у группы The Cure: