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ВОРУЮТ ВСЕ ⟩ Пахмутова украла свою «Нежность» у британского композитора, Гайдай «Кавказскую пленницу» у американцев, а «Бриллиантовую руку» у датчан

Кадр из фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ФОТО: скриншот с youtube.com

Большинству жителей Советского Союза кино, музыка и литература, созданные на Западе, были недоступны. Так что многим советским творческим работникам удалось воспользоваться идеями и произведениями зарубежных коллег так, что никто и не заметил, рассказывает eg.ru.

Зрители просто не знали, что сюжетные линии и мелодии порой полностью передраны, а западные авторы не могли отследить и отстоять свои права. Первыми оценили удобство передовики массовой культуры - артисты эстрады. Широко известна история романса «У самовара я и моя Маша», появившегося в 1934 году. Сначала Леонид Утесов скромно приписывал ее себе, потом песня выходила без указания авторов, затем вдруг оказалось, что ее сочинили Леонид Дидерихс и Василий Лебедев-Кумач.

Но настоящий автор романса - польская еврейка Фаина Квятковская, представившая свой шлягер в Варшаве в 1929 году. В 1939-м, когда фашисты заняли город, она оказалась в гетто, а после войны переехала в Ленинград. И упорно добивалась справедливости. Авторство Квятковской было признано только в 1979 году, незадолго до смерти Утесова. Ей даже выплатили гонорар - целых 9 руб.!

Среди советских песен - с заимствованной музыкой «Марш веселых ребят» Исаака Дунаевского, фактически полностью (с небольшими вставками) передравшего мексиканскую песню La Adelita.

Слева - канадский «Афоня» The Rowdyman, справа - мексиканские исполнители песни, присвоенной Дунаевским
Слева - канадский «Афоня» The Rowdyman, справа - мексиканские исполнители песни, присвоенной Дунаевским

Эстрадники особенно широко развернулись после войны. Иногда они даже указывали в аннотациях к альбомам авторство. Какая разница - все равно этим иностранцам ничего не перепадет!

Борис Мокроусов приладил к «Песенке влюбленного пожарного» для спектакля Аркадия Райкина «Времена года» (1954 г.) популярнейшую танцевальную мелодию Milongade Buenos Aires. Александра Пахмутова передрала «Сентиментальную сарабанду» Бенджамина Бриттена (песня «Нежность», 1965 г.). Раймонд Паулс спер у Хулио Иглесиаса мелодию A Veces Tu, A Veces Yo («Вернисаж», 1986 г.) - запев отличается лишь ритмически, а припев слизан вообще в ноль.

Песню «Город детства» Эдита Пьеха впервые исполнила в 1966-м. На пластинке 1968 года указано, что автор музыки неизвестен. В более поздних изданиях композицию обозвали «шотландской народной». И лишь много позже стало известно: «Город детства» - точная перепевка песни Greenfields группы The Brothers Four (1960 г.).

Воровали и у нас. Реже просто потому, что на Западе за нарушение авторских прав можно было налететь на огромный штраф. Самый громкий случай: гражданин Швеции Бьорн Ульвеус из ABBA нагло упер нашу «Пусть всегда будет солнце» и выдал ее за свою Gabrielle. Песня стала в Скандинавии хитом. Ульвеус, правда, слегка подстраховался, указав авторами каких-то Стига Росснера и Бенгта Томаса.

Раздолбай-бисексуал Шариков

Кинематографисты тырили идеи или прямо куски из фильмов. Кто-то подходил к заимствованиям творчески: скажем, сценарист фильма «Афоня» (1975 г.) Александр Бородянский явно смотрел The Rowdyman, выпущенный в 1972-м. Там главный герой - пьющий и сексуально активный работяга-пофигист из Канады. Но характер Борщова переработан процентов на 80, да и других героев, в том числе балдеющей от бездушного сантехника Катерины, в канадской картине не было.

А вот некоторые выбрали путь наименьшего сопротивления. В 1966 году вышла комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Колоритная троица, сыгранная Вициным, Никулиным и Моргуновым, взята из американской картины «Песня мошенника» (1930 г.). Похож и сюжет: в оригинале действие происходит на Кавказе в 1910-м - русский бандит Егор влюбляется в принцессу Веру и решает ее похитить, а его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек.

Спер Гайдай почти все из датского фильма «Бей первым, Фредди!», снятого на три года раньше «Бриллиантовой руки» (1968 г.). Лента рассказывает о приключениях мужчины, сошедшего с корабля, которого группа шпионов принимает за тайного агента. На самом деле главный герой - продавец игрушек, с помощью которых он и дурит негодяев. Перекликаются многие сюжетные линии: корабль, бандиты, простак, герой по имени Колик (у Гайдая - Лелик), фразы в стиле «Шеф будет недоволен», забавные игрушки вроде чертика из табакерки, финальная драка в гараже.

В качестве образцов плагиата называют экранизацию «Собачьего сердца» (1987 г.). Говорят, Владимир Бортко практически скопировал фильм 1975 года, в том числе украл цветовое решение. Однако режиссер левых взглядов Альберто Латтуадо в своей картине симпатизирует Шарикову, показывая его беззащитным раздолбаем-бисексуалом. А профессор Преображенский у него этакий доктор Менгеле. Интерпретация Бортко соответствует смыслу произведения, заложенному Булгаковым. А уж гениальный образ Шарикова, созданный Владимиром Толоконниковым, точно ни на кого не похож.

Школьникам 1980-х, поклонникам сериала «Гостья из будущего» (1984 г.), будет интересно узнать, что робот Вертер появился в картине из итальянского порнофильма «Зверь из космоса» (1980 г.).

Девушка в коме стала больной

Композиции возникших на развалинах Советского Союза рок-групп казались слушателям глотком свежего воздуха. Однако и они, как выяснилось позже, воспользовались плодами трудов западных коллег:

«Предчувствие гражданской войны» (1991), ДДТ - The Passenger (1977), Игги Поп

«Дрянь» (1982), Майк Науменко - Baby Face (1975), Lou Reed

«Шар цвета хаки» (1986), «Наутилус Помпилиус» - I Don't Mind (1972), Slade

«Волонтер» (1985), «Ария» - Heaven and Hell (1980), Black Sabbath

«Мой муравей» (1981), Борис Гребенщиков - Dear Prudence (1968), The Beatles

«Рок-н-ролл мертв» (1988), Борис Гребенщиков - Ghost Dance (1978), Патти Смит

Виктор Цой стащил Girlfriend in a Coma (1987) у The Smiths, из нее получилась «Когда твоя девушка больна» (1987), а также неплохо поживился у группы The Cure:

  • «Пачка сигарет» (1988) - In Your House (1980)
  • «Закрой за мной дверь» (1988) - Play For Today (1980)
  • «Мама, мы все тяжело больны» (1988) - Primary (1987)
  • «Спокойная ночь» (1988) - Faith (1981)
  • «Видели ночь» (1986) - Boys Don't Cry (1980)
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