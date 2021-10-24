ВОРУЮТ ВСЕ ⟩ Пахмутова украла свою «Нежность» у британского композитора, Гайдай «Кавказскую пленницу» у американцев, а «Бриллиантовую руку» у датчан

Зрители просто не знали, что сюжетные линии и мелодии порой полностью передраны, а западные авторы не могли отследить и отстоять свои права. Первыми оценили удобство передовики массовой культуры - артисты эстрады. Широко известна история романса «У самовара я и моя Маша», появившегося в 1934 году. Сначала Леонид Утесов скромно приписывал ее себе, потом песня выходила без указания авторов, затем вдруг оказалось, что ее сочинили Леонид Дидерихс и Василий Лебедев-Кумач.

Но настоящий автор романса - польская еврейка Фаина Квятковская, представившая свой шлягер в Варшаве в 1929 году. В 1939-м, когда фашисты заняли город, она оказалась в гетто, а после войны переехала в Ленинград. И упорно добивалась справедливости. Авторство Квятковской было признано только в 1979 году, незадолго до смерти Утесова. Ей даже выплатили гонорар - целых 9 руб.!

Среди советских песен - с заимствованной музыкой «Марш веселых ребят» Исаака Дунаевского, фактически полностью (с небольшими вставками) передравшего мексиканскую песню La Adelita.

Слева - канадский «Афоня» The Rowdyman, справа - мексиканские исполнители песни, присвоенной Дунаевским

Эстрадники особенно широко развернулись после войны. Иногда они даже указывали в аннотациях к альбомам авторство. Какая разница - все равно этим иностранцам ничего не перепадет!

Борис Мокроусов приладил к «Песенке влюбленного пожарного» для спектакля Аркадия Райкина «Времена года» (1954 г.) популярнейшую танцевальную мелодию Milongade Buenos Aires. Александра Пахмутова передрала «Сентиментальную сарабанду» Бенджамина Бриттена (песня «Нежность», 1965 г.). Раймонд Паулс спер у Хулио Иглесиаса мелодию A Veces Tu, A Veces Yo («Вернисаж», 1986 г.) - запев отличается лишь ритмически, а припев слизан вообще в ноль.

Песню «Город детства» Эдита Пьеха впервые исполнила в 1966-м. На пластинке 1968 года указано, что автор музыки неизвестен. В более поздних изданиях композицию обозвали «шотландской народной». И лишь много позже стало известно: «Город детства» - точная перепевка песни Greenfields группы The Brothers Four (1960 г.).

Воровали и у нас. Реже просто потому, что на Западе за нарушение авторских прав можно было налететь на огромный штраф. Самый громкий случай: гражданин Швеции Бьорн Ульвеус из ABBA нагло упер нашу «Пусть всегда будет солнце» и выдал ее за свою Gabrielle. Песня стала в Скандинавии хитом. Ульвеус, правда, слегка подстраховался, указав авторами каких-то Стига Росснера и Бенгта Томаса.

Раздолбай-бисексуал Шариков

Кинематографисты тырили идеи или прямо куски из фильмов. Кто-то подходил к заимствованиям творчески: скажем, сценарист фильма «Афоня» (1975 г.) Александр Бородянский явно смотрел The Rowdyman, выпущенный в 1972-м. Там главный герой - пьющий и сексуально активный работяга-пофигист из Канады. Но характер Борщова переработан процентов на 80, да и других героев, в том числе балдеющей от бездушного сантехника Катерины, в канадской картине не было.