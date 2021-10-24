ВОРУЮТ ВСЕ ⟩ Пахмутова украла свою «Нежность» у британского композитора, Гайдай «Кавказскую пленницу» у американцев, а «Бриллиантовую руку» у датчан

Спер Гайдай почти все из датского фильма «Бей первым, Фредди!», снятого на три года раньше «Бриллиантовой руки» (1968 г.). Лента рассказывает о приключениях мужчины, сошедшего с корабля, которого группа шпионов принимает за тайного агента. На самом деле главный герой - продавец игрушек, с помощью которых он и дурит негодяев. Перекликаются многие сюжетные линии: корабль, бандиты, простак, герой по имени Колик (у Гайдая - Лелик), фразы в стиле «Шеф будет недоволен», забавные игрушки вроде чертика из табакерки, финальная драка в гараже.
В качестве образцов плагиата называют экранизацию «Собачьего сердца» (1987 г.). Говорят, Владимир Бортко практически скопировал фильм 1975 года, в том числе украл цветовое решение. Однако режиссер левых взглядов Альберто Латтуадо в своей картине симпатизирует Шарикову, показывая его беззащитным раздолбаем-бисексуалом. А профессор Преображенский у него этакий доктор Менгеле. Интерпретация Бортко соответствует смыслу произведения, заложенному Булгаковым. А уж гениальный образ Шарикова, созданный Владимиром Толоконниковым, точно ни на кого не похож.
Школьникам 1980-х, поклонникам сериала «Гостья из будущего» (1984 г.), будет интересно узнать, что робот Вертер появился в картине из итальянского порнофильма «Зверь из космоса» (1980 г.).
Девушка в коме стала больной
Композиции возникших на развалинах Советского Союза рок-групп казались слушателям глотком свежего воздуха. Однако и они, как выяснилось позже, воспользовались плодами трудов западных коллег:
«Предчувствие гражданской войны» (1991), ДДТ - The Passenger (1977), Игги Поп
«Дрянь» (1982), Майк Науменко - Baby Face (1975), Lou Reed
«Шар цвета хаки» (1986), «Наутилус Помпилиус» - I Don't Mind (1972), Slade
«Волонтер» (1985), «Ария» - Heaven and Hell (1980), Black Sabbath
«Мой муравей» (1981), Борис Гребенщиков - Dear Prudence (1968), The Beatles
«Рок-н-ролл мертв» (1988), Борис Гребенщиков - Ghost Dance (1978), Патти Смит
Виктор Цой стащил Girlfriend in a Coma (1987) у The Smiths, из нее получилась «Когда твоя девушка больна» (1987), а также неплохо поживился у группы The Cure:
- «Пачка сигарет» (1988) - In Your House (1980)
- «Закрой за мной дверь» (1988) - Play For Today (1980)
- «Мама, мы все тяжело больны» (1988) - Primary (1987)
- «Спокойная ночь» (1988) - Faith (1981)
- «Видели ночь» (1986) - Boys Don't Cry (1980)