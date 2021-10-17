ВИДЕО ⟩ Чуть не закончилось трагедией: в Кристийне торопливый водитель наехал на электросамокат

Видео, которым поделились в сообществе EZ-дуны!, показывает, что пешеходный переход может быть опасным местом, даже если вы будете двигаться по нему по правилам. Неожиданный маневр нетерпеливого водителя на въезде в Kristiine Circle K чуть не закончился наездом на пешеходов.

На регистраторе Дмитрия, загрузившего видео, оказался заснят момент, когда несколько машин с улицы Эндла поворачивали к стоянке торгового центра Кристийне. В то же время переход пересекли несколько пешеходов и и электросамокатов.

К сожалению, водитель Peugeot растерялся и вместо того, чтобы остановиться, нажал на педаль газа. Поэтому одному из пешеходов пришлось даже бежать. Однако один человек на электросамокате не смог своевременно отреагировать на неожиданную ситуацию и чуть не попал под колеса автомобиля. По всей видимости, машина частично наехала на переднее колесо электросамоката.

По мнению некоторых, человек на самокате должен был быть более осторожным, но также многие считают, что скорость водителя автомобиля явно была неправильной. «Обычное место, где все должны быть осторожнее», - сказано в одном комментарии.