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СКАНДАЛ! ⟩ Дочь Распутиной обвинила брата в домогательствах

Мария Захарова, дочь Маши Распутиной ФОТО: Инстаграм

Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявила, что брат Роман Захаров делал ей непристойные предложения, пишет teleprogramma.pro.

«Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной», - говорит Мария Захарова.

Она жаловалась на брата своей маме, но знаменитая певица предпочла замять скандал и посоветовала наследнице держаться подальше от брата.

А вот сам Роман считает, что его наглым образом оклеветали. По его словам, в бедах семьи виновата именно Маша Распутина. «Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У нее обе дочки недоделанные», - сообщил Захаров.

Напомним, что у Маши Распутиной две дочки от разных мужчин. Лиду она родила от отношений с бизнесменом Владимиром Ермаковым, а Машу от продюсера Виктора Захарова. Отметим, что дочери Распутиной не общаются между собой.

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