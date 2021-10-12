СКАНДАЛ! ⟩ Дочь Распутиной обвинила брата в домогательствах

«Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной», - говорит Мария Захарова.

Она жаловалась на брата своей маме, но знаменитая певица предпочла замять скандал и посоветовала наследнице держаться подальше от брата.

А вот сам Роман считает, что его наглым образом оклеветали. По его словам, в бедах семьи виновата именно Маша Распутина. «Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У нее обе дочки недоделанные», - сообщил Захаров.