СКАНДАЛ! ⟩ Дочь Распутиной обвинила брата в домогательствах

Она жаловалась на брата своей маме, но знаменитая певица предпочла замять скандал и посоветовала наследнице держаться подальше от брата.
А вот сам Роман считает, что его наглым образом оклеветали. По его словам, в бедах семьи виновата именно Маша Распутина. «Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У нее обе дочки недоделанные», - сообщил Захаров.
Напомним, что у Маши Распутиной две дочки от разных мужчин. Лиду она родила от отношений с бизнесменом Владимиром Ермаковым, а Машу от продюсера Виктора Захарова. Отметим, что дочери Распутиной не общаются между собой.