ФОТО ⟩ Старший сын легендарного эстонского вратаря женился: когда Ребека шла к алтарю...

Через несколько дней после свадьбы Маркус сказал Elu24, что чувство по-прежнему хорошее. «Этот долгожданный день был чудесным и превзошел все ожидания - он запомнится на всю жизнь».

Ребека сказала, потребуется еще какое-то время, чтобы все встало на свои места. «Почти пять месяцев планирования того стоили, и я, которая никогда раньше не была на настоящей свадьбе, могу сказать, что все было именно так, как я себе представляла».