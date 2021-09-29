ФОТО ⟩ Старший сын легендарного эстонского вратаря женился: когда Ребека шла к алтарю...
Маркус, сын футболиста легендарного голкипера Марта Поома, женился в минувшую субботу, 25 сентября. Сказочная свадьба прошла на красивой ферме Эндла.
Маркус, сын футболиста легендарного голкипера Марта Поома, женился в минувшую субботу, 25 сентября. Сказочная свадьба прошла на красивой ферме Эндла.
22-летний Маркус Поом и 20-летняя Ребека Лепп, объявившие о помолвке 1 мая этого года, поженились на прошлой неделе.
Через несколько дней после свадьбы Маркус сказал Elu24, что чувство по-прежнему хорошее. «Этот долгожданный день был чудесным и превзошел все ожидания - он запомнится на всю жизнь».
- вспомнил жених.
Ребека сказала, потребуется еще какое-то время, чтобы все встало на свои места. «Почти пять месяцев планирования того стоили, и я, которая никогда раньше не была на настоящей свадьбе, могу сказать, что все было именно так, как я себе представляла».
Смотрите живописные снимки со дня свадьбы!