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ФОТО ⟩ Старший сын легендарного эстонского вратаря женился: когда Ребека шла к алтарю...

Маркус и Ребека Поом ФОТО: Grete Usin

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Маркус, сын футболиста легендарного голкипера Марта Поома, женился в минувшую субботу, 25 сентября. Сказочная свадьба прошла на красивой ферме Эндла.

22-летний Маркус Поом и 20-летняя Ребека Лепп, объявившие о помолвке 1 мая этого года, поженились на прошлой неделе.

Через несколько дней после свадьбы Маркус сказал Elu24, что чувство по-прежнему хорошее. «Этот долгожданный день был чудесным и превзошел все ожидания - он запомнится на всю жизнь».

Когда я стоял перед алтарем и увидел, что Ребекка идет в мою сторону... действительно прекрасный момент!

- вспомнил жених.

Ребека сказала, потребуется еще какое-то время, чтобы все встало на свои места. «Почти пять месяцев планирования того стоили, и я, которая никогда раньше не была на настоящей свадьбе, могу сказать, что все было именно так, как я себе представляла».

Смотрите живописные снимки со дня свадьбы!

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