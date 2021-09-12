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Вспомнить СССР: в Хаапсалу проходят Дни ностальгии
ФОТО!

На этих выходных в Хаапсалу вот уже в 17-ый раз проходят Дни ностальгии. Гости мероприятия одеваются в стиле какой-то одной эпохи, а еще приносят атрибутику того времени, в том числе приезжают на ретро-автомобилях.

«Ностальгию мы называем просто прошлым. Мы не выдвигаем на первый план размахивание красными флажками и политические предпочтения, - комментируют организаторы праздника. - Ничего не поделаешь – этот период тоже является частью прошлого».

Самыми важными вещами для многих людей являются первый школьный день, первая любовь, первый автомобиль и многое другое, что можно вспомнить. Дни ностальгии в Хаапсалу отличает от остальных событий, прежде всего, то обстоятельство, что мероприятия проходят на протяжении трех дней по всему городу. Основным днем всегда является суббота, когда проходит парад старинных транспортных средств, за которым следуют выставка под открытым небом, любительский концерт, посвященный дружбе народов мира, и барахолка.

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