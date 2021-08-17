ПОКАЗАЛ ОРЕХ ⟩ Орландо Блум снова полностью обнажился на публике

44-летний артист был запечатлен спиной к камере во время отдыха у озера. Область ягодиц он прикрыл эмоджи в виде персика.

Орландо Блум ФОТО: Скриншот с Instagram/Orlandobloom

На другом берегу водоема во время съемки также находились отдыхающие, они были одеты.

В 2016 году папарацци подловили Блума обнаженным на отдыхе вместе с певицей Кэти Перри, он катал избранницу на доске для паддлбординга.