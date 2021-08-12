Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака

Овен

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь хорошего результата. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях.

Телец

Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Во второй половине дня будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у вас за последнее время. Общение с ними может принести разочарование или поставить в крайне неловкое положение.

Близнецы

День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок. Уединение, сосредоточенность, погруженность в себя только повредят. От вас ждут инициативы и участия. Вероятны вещие сны.

Рак

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, не игнорируйте предчувствия, дурные знаки. Если так случилось, что на вас свалилась беда, то старайтесь думать о том, что придет светлая полоса жизни и все образуется. С необратимыми процессами нужно просто смириться.

Лев

Благоприятный день. Ваш оптимизм, легкость в общении и покровительство влиятельных лиц помогут решить все наболевшие проблемы, завершить важные дела и запланировать новые. Удача улыбается вам.

Дева

Домашние хлопоты, мелкие ссоры или неприятное известие потребуют от вас решительных действий и максимум усилий. В результате возможно ухудшение материального положения и самочувствия. Во избежание финансовых потерь не придавайте большого значения событиям, требующим денежных вложений.

Весы

Не исключено появление новых хлопот или обязанностей, неприятных известий или ложной информации. Ошибки и просчеты в работе обернутся финансовыми потерями, неоправданными тратами. Прежде всего вам необходимо правильно распланировать свое время. Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой, окажетесь победителем.

Скорпион

Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вероятны затруднения в новых делах, переосмысление намеченных целей. Не исключены крупные финансовые потери. Избегайте физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходимы хороший отдых и смена обстановки.

Стрелец

Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Козерог

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Будьте предельно осторожны. Не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей, однако новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться без внимания. Вероятный финансовый успех явится как результат усилий нескольких последних месяцев. Личная жизнь тоже потребует от вас сегодня осторожности и внимания.

Водолей

День благоприятный для активных действий в коммерции и бизнесе. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на прежнем уровне. Избыток энергии может привести к ухудшению отношений с одним из друзей. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

Рыбы