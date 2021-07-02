Пт, 2.07.2021
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Известная российская порноактриса покончила с собой

Кристина Лисина ФОТО: Инстаграм

Несколько лет брюнетка занималась тем, что снималась в фильмах и роликах для взрослых. Буквально несколько часов назад стало известно о смерти Кристины Лисиной. По версии правоохранителей, она покончила с собой, сообщает «Стархит».

Что стало мотивом к такому шагу, предстоит выяснить следствию. А пока близкие 23-летней Кристины собирают средства на ее похороны.

«Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Кристина Лисина, также известная, как Kris the foxx. Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!» — поделился в социальной сети бойфренд Лисиной.

В последнее время брюнетка проживала в северной столице, где не так давно приобрела квартиру. Пока возлюбленный и друзья Кристины не говорят, что могло произойти с ней на самом деле и просят остальных не тревожить их с расспросами, многие из которых нельзя назвать корректными.
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