Известная российская порноактриса покончила с собой

«Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Кристина Лисина, также известная, как Kris the foxx. Для похорон требуется 70-80 тысяч рублей. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!» — поделился в социальной сети бойфренд Лисиной.

В последнее время брюнетка проживала в северной столице, где не так давно приобрела квартиру. Пока возлюбленный и друзья Кристины не говорят, что могло произойти с ней на самом деле и просят остальных не тревожить их с расспросами, многие из которых нельзя назвать корректными.