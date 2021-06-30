Что ждет каждый из знаков китайского гороскопа в июле 2021 года?

Год Крысы

Рожденные в год Крысы люди в начале месяца могут погрузиться в депрессию из-за небольших проблем. Возможно, все пойдет не по тому сценарию, который уже был разработан. Однако отчаиваться не стоит: дорога к мечте выбрана верно. Не следует переживать, если кто-то или что-то уйдет из жизни — значит, просто настало время кардинальных перемен.

Во второй половине июля есть шанс отправиться в незабываемое путешествие и получить немаленькую прибыль.

Год Быка

Представителям этого знака следует быть особо внимательными к происходящим вокруг событиям. Велик шанс встретить влиятельного человека, который поможет притворить в жизнь даже самые смелые желания. Месяц будет очень активным, интересным. Не исключены рабочие поездки и романтические путешествия.

Год Тигра

Тигры в июле будут в центре внимания. Касается это не только домашней обстановки. На работе важно будет проявить себя, чтобы доказать начальству состоятельность. Все труды обязательно оценят. Появятся возможности для дополнительного заработка и продвижения личного проекта. Все дела сложатся удачно.

Год Кролика

Рожденным в год Кролика в июле придется часто общаться с административными органами, начальством, заниматься оформлением документов, кредитных договоров. В общем, дел по работе будет немало. Зато есть большая вероятность отправиться в путешествие ближе к концу месяца. Не исключено, что в ближайшие недели добавится нагрузка по заботе о детях.

Год Дракона

Драконам следует четко контролировать свои слова и действия, чтобы не попасть в двойственную ситуацию. Касается это прежде всего рабочей обстановки. Велик шанс, что недруги и завистники могут подставить. Снизить риски просто — не перекладывайте ответственность за личные проекты на кого бы то ни было. Тогда точно повезет!

Год Змеи

Рожденные в год Змеи люди в грядущем месяце претерпят серьезные изменения. Будет казаться, что ранее созданный уютный мир рушится буквально на глазах. На самом деле это не так: трансформация происходит внутри, в голове. Сейчас не следует держаться за то, что уходит из жизни. Важно смотреть в будущее с гордо поднятой головой. Ну и конечно не забывать о здоровье.

Год Лошади

Июль для представителей этого знака выдастся замечательным. Дела будут идти в гору, решатся даже самые сложные проблемы. Следует готовиться к приятным переменам. Не исключено, что кто-то сможет забеременеть или совершить «сделку века».

Год Козы

Рожденным в год козы в грядущем месяце следует хорошо отдыхать и высыпаться. Дел будет немало, а потому понадобится энергия. Если кто-то давно мечтал родить ребенка — велики шансы, что именно в июле произойдет зачатие. Важно сохранять спокойствие и быть настроенным на позитив.

Год Обезьяны

Представители знака Обезьяны смогут реализовать самые смелые планы в полном объеме. Для этого в начале месяца стоит разобраться с неразрешенными вопросами, перебрать отложенные бумаги — в общем, расчистить пространство для всего нового и интересного. Если нужно будет сделать какой-то выбор — следует соглашаться на оба варианта. Чем больше проделанной работы — тем больше вознаграждение.

Год Петуха

Рожденные в год Петуха люди могут оказаться в затруднительном положении. Чтобы добиться цели, предстоит настойчиво и жестко отстаивать свою позицию. В этом месяце следует как можно чаще заниматься саморекламой — только так «нужные» люди обратят внимания на стоящие проекты.

Год Собаки

Представители этого знака и так во всем успешны, поэтому месяц можно посвятить заслуженному отдыху. Важно при этом постоянно заниматься саморазвитием, а также неплохо проанализировать пережитое и поставить новые цели. Следует готовиться к кардинальным, но очень приятным переменам.

Год Свиньи

Рожденные в год Свиньи люди будут склонны к апатии. В этом нет ничего дурного, ведь у каждого свой характер. Пока нет желания покорять Олимп, можно просто заняться домашними делами. Есть перспектива сделать хороший ремонт или даже приобрести недвижимость. На сделки можно решаться смело — все они будут удачны, пишет Пятый канал.



