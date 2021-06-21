Стало известно о состоянии введенной в кому певицы MакSим

«Все еще в коме, состояние стабильное», — сказал он.

В своем Instagram певица ранее писала, что накануне открытия своей школы искусств она сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Позднее, 11 июня, она почувствовала симптомы простуды и сделала срочный тест, который также не выявил инфекцию. По словам МакSим, ее состояние продолжило ухудшаться, не падала температура, она вызвала врача, и ее забрали в клинику. «На данный момент поражение легких от 40%, подтвержденного теста на ковид у меня нет, врачи говорят, пневмония», — сообщила певица.

В субботу, 19 июня, представитель певицы рассказал РБК, что ее ввели в искусственную кому. По его словам, этот метод был выбран «для более эффективного лечения».