Пн, 7.06.2021
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ЛЕТНИЙ КАДР ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус показала растущий животик: мальчик или девочка?

Кейт Пентус-Розиманнус. ФОТО: Mailiis Ollino

В начале мая министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус объявила, что ждет ребенка ребенка, а вчера она опубликовала в социальных сетях снимок, на котором запечатлен ее растущий живот.

Кейт Пентус-Розиманнус наслаждается беременностью. Она поделилась красивым снимком, сделанным под цветущей яблоней. На политическом деятеле было желтое платье, украшенное голубыми цветами. Как по-летнему!

Мы растем. Сын или дочь 🤗?

- спрашивает Пентус-Розиманнус у своих подписчиков в Instagram. Подписчики, конечно, начали делиться своими предположениями. Сейчас большинство комментаторов думают, что это девочка, но может ли платье с синими цветами быть намеком на то, что можно ожидать мальчика?

По словам Кейт Пентус-Росиманнус, малыш должен появиться на свет в конце этого лета. Министр финансов объявила 8 мая, что они с мужем Рейном Розиманнусом узнали счастливую новость незадолго до Рождества:

Одна давняя мечта сбывается и впереди долгожданные перемены - мы ждем ребенка, который должен родиться в конце лета.

Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус, которые были вместе долгое время, обручились в 2008 году и поженились в августе 2012 года. 

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