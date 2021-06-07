ЛЕТНИЙ КАДР ⟩ Кейт Пентус-Розиманнус показала растущий животик: мальчик или девочка?

Кейт Пентус-Розиманнус наслаждается беременностью. Она поделилась красивым снимком, сделанным под цветущей яблоней. На политическом деятеле было желтое платье, украшенное голубыми цветами. Как по-летнему!

Мы растем. Сын или дочь 🤗?

- спрашивает Пентус-Розиманнус у своих подписчиков в Instagram. Подписчики, конечно, начали делиться своими предположениями. Сейчас большинство комментаторов думают, что это девочка, но может ли платье с синими цветами быть намеком на то, что можно ожидать мальчика?

По словам Кейт Пентус-Росиманнус, малыш должен появиться на свет в конце этого лета. Министр финансов объявила 8 мая, что они с мужем Рейном Розиманнусом узнали счастливую новость незадолго до Рождества:

Одна давняя мечта сбывается и впереди долгожданные перемены - мы ждем ребенка, который должен родиться в конце лета.

Кейт Пентус-Розиманнус и Рейн Розиманнус, которые были вместе долгое время, обручились в 2008 году и поженились в августе 2012 года.