Пн, 31.05.2021
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ФОТО ⟩ Смотри, как отметила годовщину свадьбы самая успешная гей-пара Эстонии

Март Хабер с детьми ФОТО: Instagram / Mart Haber

Собственники предприятия Shishi Март Хабер и Тайво Пиллер отметили вчера третью годовщину своей свадьбы.

Хабер и Пиллер зарегистрировали свой брак 30 мая 2018 года.

Бизнесмены живут вместе уже более 20 лет. В 1998 году они основали предприятие Shishi, специализирующееся на декорациях для внутреннего интерьера. Его годовой оборот составляет около 9,5 миллионов евро.

Благодаря суррогатной матери в 2018 году у них родились близнецы Хильда и Хуберт. детей выносила 32-летняя американка мелисса, которая работает зубным техником и замужем за полицейским. У этой пары тоже есть двое детей.

Перед тем, как завести детей адвокат из США посоветовал мужчинам заключить брак. на сегодняшний день их официальный брак длится три года.


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