ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите и восхищайтесь: на самой цветочной улице Таллинна вновь изменения!

Победитель несколько чемпионатов по флористике в Эстонии Юлия Медведева использовала для создания цветочного шедевра одуванчики. И те, на которые принято дуть, чтобы семена разлетались по свету. Однако Юлины одуванчики, сколько на них ни дуй, остаются неизменными. Как ей это удалось? Флорист отвечает в нашем видео.

Настоящие мастера выставляют свою работу в Fahle Park. Это титулованные флористы: Рене Успенски - чемпион Эстонии по флористическому искусству в 2007 году; Кристийна Киви - победительница чемпионата Эстонии в 2009 году;

Юлия Медведева - чемпионом Эстонии по флористике среди юниоров в 2009 и 2012 годах, а в 2014 и 2018 годах она стала первой уже в категории для взрослых. Она представляла Эстонию на Открытом чемпионате России в 2012 и на многих международных конкурсах цветочных композиций. Свои флористические таланты также демонстрируют Джанн Рауд, выигравшая чемпионат Эстонии в 2016 году, прошлогодний чемпион Эстонии Туули Луйга.