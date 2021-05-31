ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите и восхищайтесь: на самой цветочной улице Таллинна вновь изменения!

Победитель несколько чемпионатов по флористике в Эстонии Юлия Медведева использовала для создания цветочного шедевра одуванчики. И те, на которые принято дуть, чтобы семена разлетались по свету. Однако Юлины одуванчики, сколько на них ни дуй, остаются неизменными. Как ей это удалось? Флорист отвечает в нашем видео.
Настоящие мастера выставляют свою работу в Fahle Park. Это титулованные флористы: Рене Успенски - чемпион Эстонии по флористическому искусству в 2007 году; Кристийна Киви - победительница чемпионата Эстонии в 2009 году;
Юлия Медведева - чемпионом Эстонии по флористике среди юниоров в 2009 и 2012 годах, а в 2014 и 2018 годах она стала первой уже в категории для взрослых. Она представляла Эстонию на Открытом чемпионате России в 2012 и на многих международных конкурсах цветочных композиций. Свои флористические таланты также демонстрируют Джанн Рауд, выигравшая чемпионат Эстонии в 2016 году, прошлогодний чемпион Эстонии Туули Луйга.
Признанный флорист Тайво Пиллер создал самую живую и привлекающую взгляды и носы композицию - два букетика ландышей. Стильно!
Ландыши, ландыши, светлого мая привет!
Remo Tõnismäe
А эту цветочную шапку можно примерить
Remo Tõnismäe
Цветочное буйство можно увидеть в Fahle Galerii 31.05.2021-04.06.2021 Приходите и приводите друзей!