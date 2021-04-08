Готовы жариться на солнышке? На следующей неделе в Эстонию придет лето!

Всем нам Мать-природа пошлет немного солнца и тепла уже на следующей апрельской неделе, поэтому жителям Эстонии, страдающим дефицитом витамина D, категорически рекомендуется отыскать в шкафах уже запылившиеся платьица, шортики, упаковать в портфели и сумки пляжные тапочки, крем для загара, купальник и плавки, покрывало, бутылочку минеральной воды, а также любимую книгу, которую сможете с наслаждением почитать на берегу Таллиннского залива, лежа где-то на сказочном песчаном пляже в столице эстонской республики или в любом другом курортном городе, например, Пярну. Не обойдется, правда, без сюрпризов.

Долгожданное весеннее тепло будет сопровождаться не только солнышком, но и обильными осадками, чтобы охладить ваш пыл. Российские синоптики обещают на территории нашей страны помимо солнечной и теплой погоды также дожди и грозы. Самые теплые дни, по словам синоптиков, будут в понедельник, 12 апреля, а также в пятницу, 16-го, и в субботу, 17-го апреля. Воздух на следующей неделе в стране прогреется до 20 градусов, теплее всего будет на юге страны - в городе Валга, в следующую субботу прогнозируют до +20, в Таллинне будет тоже тепло - до +18 градусов.