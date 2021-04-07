Виноваты дети: одинокой Муцениеце потребовалась помощь психолога

После расставания с Павлом Прилучным, актриса Агата Муцениеце фактически одна воспитывает двоих детей — восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию. И хоть страшный «переходный период» у наследников еще не начался, звезде становится все труднее контролировать наследников.

Агата призналась, что раньше Тимофей и Мия жили дружно и никогда не ругались. Теперь же не проходит и дня, чтобы малыши не закатили истерику. Причем главная проблема в данном случае — не борьба за внимание мамы, а внутренняя конкуренция.

«Это стало просто невозможно, они все делят. Кто-то нарисует рисунок, а второй: "А у меня было лучше!". Я больше не могу!» — пожаловалась Муцениеце.

Находившаяся в студии эксперт Минпросвещения, психолог Виктория Дмитриева успокоила молодую маму, отметив, что ее малыши развиваются по правильной схеме, познавая друг друга через соревнование и внутреннюю борьбу. Специалист отметила, что разнополые дети быстрее преодолевают этот барьер, и если ссоры бывают, то это, скорее, случается дома, нежели за его пределами.

Агата воодушевилась и заметила, что на той же детской площадке наследники охотнее стоят друг за друга и в принципе ведут себя как одна команда. Значит, за малышей ей, действительно, можно не переживать.



