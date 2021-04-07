Виноваты дети: одинокой Муцениеце потребовалась помощь психолога
Звезда сериала «Закрытая школа» пожаловалась на ужасное поведение своих малышей, пишет Пятый канал.
Звезда сериала «Закрытая школа» пожаловалась на ужасное поведение своих малышей, пишет Пятый канал.
После расставания с Павлом Прилучным, актриса Агата Муцениеце фактически одна воспитывает двоих детей — восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию. И хоть страшный «переходный период» у наследников еще не начался, звезде становится все труднее контролировать наследников.
Агата призналась, что раньше Тимофей и Мия жили дружно и никогда не ругались. Теперь же не проходит и дня, чтобы малыши не закатили истерику. Причем главная проблема в данном случае — не борьба за внимание мамы, а внутренняя конкуренция.
«Это стало просто невозможно, они все делят. Кто-то нарисует рисунок, а второй: "А у меня было лучше!". Я больше не могу!» — пожаловалась Муцениеце.
Находившаяся в студии эксперт Минпросвещения, психолог Виктория Дмитриева успокоила молодую маму, отметив, что ее малыши развиваются по правильной схеме, познавая друг друга через соревнование и внутреннюю борьбу. Специалист отметила, что разнополые дети быстрее преодолевают этот барьер, и если ссоры бывают, то это, скорее, случается дома, нежели за его пределами.
Агата воодушевилась и заметила, что на той же детской площадке наследники охотнее стоят друг за друга и в принципе ведут себя как одна команда. Значит, за малышей ей, действительно, можно не переживать.