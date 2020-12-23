25 плохих подарков! ⟩ Эстонцы и русские считают, что эти вещи нельзя дарить, они принесут беду в дом

Поскольку впереди Рождество и Новый год, а многие еще не успели купить подарки, важно будет напомнить, какие подарки считаются странными и их не стоит дарить эстонцам и русским на праздник. Мужчинам не стоит дарить носки и трусы, а женщинам – посуду и шарфы. Почему? Объяснение - в древних поверьях, пишет KP.ru.
1) Часы
Такой подарок во многих странах не в чести. Особенно его не любят китайцы. Они считают, что подаренные часы отсчитывают время до кончины человека. У нас по поводу часов не такое мрачное суеверие, но всё равно неприятное: говорят, что часы в подарок сулят скорую ссору.
2) Ножи
У европейских народов считается плохим знаком дарить любые колющие и режущие предметы. Якобы они принесут несчастье в дом. У нас такая же трактовка этого подарка, от западных стран. А вот в Латинской Америке, например, режущий предмет символизирует желание прервать с «одаренным» любого рода отношения. Между тем, на Кавказе и Ближнем Востоке дарить оружие – это в порядке вещей. И никого там такие подарки не смущают…
3) Носки
Считается, что женщине лучше не дарить мужу носки, так как в них он может уйти из дома. Однако некоторые жёны используют эту примету себе во благо – подстрекают свекровей дарить носки сыновьям, чтобы их мужья вышли из-под влияния матерей.
Считается, что женщинам лучше не дарить своим мужьям носки, так как в них он может уйти из дома.
4) Носовые платки
Эта примета присуща только православным странам. В них считается, что подарить носовой платок – это к слезам.
5) Книги
Кто-то говорит, что книга – лучший подарок. А кто-то считает, что только в случае, если это подарок самому себе. Или, на худой конец, неженатому другу, родственнику. Главное, по народным поверьям, чтобы не любимому человеку. По приметам, подарить книгу своей второй половинке – это к расставанию.
Также поверье гласит, что нельзя дарить книги семейным парам. Якобы это может спровоцировать в семье разлад и измены.
6) Жемчуг
Примета пришла из Древней Греции, где жемчужины считали слезами морских нимф. Сейчас же суеверные люди говорят, что жемчуг в подарок – предвестник слез.
7) Зеркала
С зеркалами в разных культурах связано немало суеверий. Не зря именно их часто используют для гаданий. Поэтому считается, что подаренные зеркала могут принести в дом неприятности.
8) Посуда
Тут самое важное – не подарить ненароком треснутую или надколотую посуду. Якобы, это может получателю и жизнь «разбить». В связи с этим хочется вспомнить традицию разбивать посуду на свадьбе. Считается, что молодожены это делают, что оставить все невзгоды за пределами новой семьи.
Если же вы все-таки решили подарить посуду, то внутрь необходимо что-нибудь положить. Например, монетку. Иначе, мол, пустая посуда может привлечь в дом безденежье.
Если же вы все-таки решили подарить посуду, то внутрь необходимо что-нибудь положить.
9) Фигурки птиц
Считается, что фигурки любых птиц могут принести в дом беспокойство и суетливость. Поэтому, если вы решили дарить какие-то фигурки, то лучше обойтись без пернатых.
10) Пустой кошелек, сумку или чемодан
Эти подарки хороши, только если наполнены чем-либо. В кошелек советуют вложить монетку, а в сумку или чемодан – хоть конфетку.
11) Животные или растения
Если вы решили подарить кому-либо кошечку, собачку (попугайчика и иже с ними) или же цветок в горшке, то обязательно попросите «выкуп». Символический, конечно. Пусть это будет мелкая купюра, например. Иначе, по поверьям, «живой подарок» не сможет найти себе места в новом доме – якобы он будет искать путь к прежнему хозяину.
12) Тапочки
Поверье относительно тапочек осталось, в основном, в сельской местности. Там считается, что дарить тапочки – это к долгой болезни или даже смерти. Особенно плохо суеверные люди относятся к тапочкам белого цвета.
13) Украшения из янтаря
Говорят, что такой подарок к разлуке.
14) Шкатулки
Суеверные люди полагают, что если презентовать кому-то шкатулку, то получатель в дальнейшем будет скрывать от дарителя свои мысли.
15) Расчески для волос
Считается, что такой подарок поможет окружающим выведать ваши секреты.
16) Перчатки, варежки и шарфы
Этой примете нет какого-либо внятного объяснения. Просто говорят, что подобные подарки могут рассорить людей.
17) Галстук
Считается, что галстук «привязывает» владельца к дарителю. Существует даже множество приворотов с галстуками. Поэтому дарить галстук можно только очень близкому человеку.
Если уж и дарить галстук - то пусть это будет бабочка! Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев.
18) Вязаные вещи
Эта примета касается только незамужних девушек. Считается, что дарить любимому что-либо связанное своими руками до свадьбы - к измене.
19) Нижнее белье
Считается, что нижнее белье, подаренное женой мужу, может толкнуть его на измену.
20) Цепочки
Если вдруг подаренная цепочка разорвется (а тут никто не застрахован), то по поверьям, это может привести к разрыву отношений с ее дарителем.
21) Полотенца
Считается, что такой подарок может принести болезни получателю.
22) Нательные крестики
Есть поверье, что крестики можно дарить только при крещении. А в противном случае якобы человек передает получателю и часть своего «креста» - свои заботы, болезни, невзгоды. Между тем, церковь подобные суеверия опровергает и не выступает против дарения нательных крестиков в любых обстоятельствах.
23) Косметика для душа и умывания
Существует версия, что из-за подаренного геля для душа кто-то может «смыться» из вашей жизни.
24) Свечи
Есть суеверие, что свечи дарят к похоронам. Увы, если вы верите в приметы, то и от милых декоративных свечей в подарок стоит отказаться.
По приметам, не стоит дарить кому-либо свечи. Даже декоративные.
25) Спиртные напитки
А эту примету, возможно, Департамент здоровья придумал... Есть версия, что подаренное спиртное может отнять у получателя здоровье. И тут, в отличие от многих предыдущих пунктов, можно уловить хоть какую-то логику!
***
Стоит отметить, что практически любую примету можно обойти. Для этого просто нужно попросить у получателя символический «выкуп» за подарок. Подойдет даже копейка! И тогда это будет уже не подарок, а покупка. А на нее «подарочные приметы» не действуют.
ЧТО ЖЕ ДАРИТЬ?
Примет о хороших подарках, увы, меньше, чем о плохих. Но кое-что из них можно взять на заметку.
1) Подушки
Парные подушки, полученные в подарок, сулят дому гармонию и довольствие всей семье.
2) Ковер
Считается, что ковер в подарок принесет получателю удачу во всех начинаниях.
3) Скатерть
Подаренная скатерть укрепит дружбу дарителя с получателем.
4) Солнечные очки
Если мужчина сделает такой подарок жене, то считается, что она станет с ним меньше спорить. Потому что взглянет на мир его глазами.
5) Ручка
Письменную принадлежность советуют дарить начальникам. Говорят, что будет больше прислушиваться к дарителю.
КСТАТИ
Приметы, связанные со способом дарения
1) Есть версия, что деньги нельзя дарить после заката солнца. Якобы это сулит нужду не получателю, а самому дарителю. Если же есть необходимость подарить деньги вечером, советуют не передавать их из рук в руки, а положить на стол, чтобы человек сам взял.
Считается, что деньги желательно дарить днем, не вечером.
2) Нехорошо передаривать подарки. И не только с этической точки зрения. По поверьям, при передаривании «энергия вещи» меняется в худшую сторону.
3) Не стоит делать подарки через порог. Считается, что надо обязательно войти в дом.
4) Нельзя дарить любые презенты до дня рождения человека. Если же вам приходится поздравить кого-либо заранее, можно упаковать подарок и вручить его имениннику с условием, что он распакует подарок уже в праздничный день.
5) Что касается цветов, то тут главная примета - дарить их в нечетном количестве. А влюбленным также не советуют презентовать букеты из цветов желтого цвета. Это якобы к разлуке.
ВАЖНО
Завершая разговор о приметах, хочется особо подчеркнуть: вышеизложенное - это просто интересные элементы культур разных народов. И в первую очередь, нашего, конечно. Научной основы под всеми этими приметами нет. Поэтому верить им или нет - дело сугубо личное. Большинство современных людей приметы считают пережитком прошлого. И уверены, что главное - это делать подарок от души! Пожалуй, да - это действительно самое важное, вне зависимости от того, верите вы в приметы или же нет.
Главное, чтобы подарок был от души!
МЕЖДУ ТЕМ
А что не стоит дарить по правилам этикета?
Некоторые подарки не стоит делать не из-за суеверий, а из соображений приличия:
1) Одно из главных правил этикета в плане подарков - это всегда и с любых презентов снимать ценники. Иначе у получателя может сложиться впечатление, что вы хотели подчеркнуть стоимость своего подарка.
2) Дурным тоном также считается дарить кому-либо средства гигиены и косметику. Во-первых, можно не угадать с предпочтениями получателя. А во-вторых, это может быть расценено как неприятный намек на неопрятность.
3) Некрасиво также дарить книги с собственной подписью на обложке (только, если вы не автор произведения). Презентуя книгу, не марайте ее. Лучше добавьте подписанную поздравительную открытку.
А вы верите в приметы, связанные с подарками? Ждем ваших комментариев!