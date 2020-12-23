25 плохих подарков! ⟩ Эстонцы и русские считают, что эти вещи нельзя дарить, они принесут беду в дом

10) Пустой кошелек, сумку или чемодан

Эти подарки хороши, только если наполнены чем-либо. В кошелек советуют вложить монетку, а в сумку или чемодан – хоть конфетку.

11) Животные или растения

Если вы решили подарить кому-либо кошечку, собачку (попугайчика и иже с ними) или же цветок в горшке, то обязательно попросите «выкуп». Символический, конечно. Пусть это будет мелкая купюра, например. Иначе, по поверьям, «живой подарок» не сможет найти себе места в новом доме – якобы он будет искать путь к прежнему хозяину.

12) Тапочки

Поверье относительно тапочек осталось, в основном, в сельской местности. Там считается, что дарить тапочки – это к долгой болезни или даже смерти. Особенно плохо суеверные люди относятся к тапочкам белого цвета.

13) Украшения из янтаря

Говорят, что такой подарок к разлуке.

14) Шкатулки

Суеверные люди полагают, что если презентовать кому-то шкатулку, то получатель в дальнейшем будет скрывать от дарителя свои мысли.

15) Расчески для волос

Считается, что такой подарок поможет окружающим выведать ваши секреты.

16) Перчатки, варежки и шарфы

Этой примете нет какого-либо внятного объяснения. Просто говорят, что подобные подарки могут рассорить людей.

17) Галстук

Считается, что галстук «привязывает» владельца к дарителю. Существует даже множество приворотов с галстуками. Поэтому дарить галстук можно только очень близкому человеку.

Если уж и дарить галстук - то пусть это будет бабочка! Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев.

18) Вязаные вещи

Эта примета касается только незамужних девушек. Считается, что дарить любимому что-либо связанное своими руками до свадьбы - к измене.

19) Нижнее белье

Считается, что нижнее белье, подаренное женой мужу, может толкнуть его на измену.

20) Цепочки

Если вдруг подаренная цепочка разорвется (а тут никто не застрахован), то по поверьям, это может привести к разрыву отношений с ее дарителем.

21) Полотенца

Считается, что такой подарок может принести болезни получателю.

22) Нательные крестики

Есть поверье, что крестики можно дарить только при крещении. А в противном случае якобы человек передает получателю и часть своего «креста» - свои заботы, болезни, невзгоды. Между тем, церковь подобные суеверия опровергает и не выступает против дарения нательных крестиков в любых обстоятельствах.

23) Косметика для душа и умывания

Существует версия, что из-за подаренного геля для душа кто-то может «смыться» из вашей жизни.

24) Свечи

Есть суеверие, что свечи дарят к похоронам. Увы, если вы верите в приметы, то и от милых декоративных свечей в подарок стоит отказаться.

По приметам, не стоит дарить кому-либо свечи. Даже декоративные.

25) Спиртные напитки

А эту примету, возможно, Департамент здоровья придумал... Есть версия, что подаренное спиртное может отнять у получателя здоровье. И тут, в отличие от многих предыдущих пунктов, можно уловить хоть какую-то логику!

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