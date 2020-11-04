МОРЕ ЗОВЕТ! ⟩ Куда туристы могут отправиться из Эстонии в ноябре?

Путешествовать можно и сейчас, без лишних сложностей и во множество стран, но для этого нужно быть в курсе последних новостей.
Чтобы упростить жизнь заядлым путешественникам, крупнейшее турбюро в странах Балтии Estravel приводит список стран, куда сейчас можно отправиться с минимальными усилиями, и куда доступны более-менее комфортные авиарейсы.
На сегодняшний день самый дружелюбный к туристам регион – это Центральная Америка, Карибские острова и некоторые страны Африки. При этом такие регионы, как, например, Азия и Океания, в основном закрыты для туристов.
(A). Список стран, в которые легче всего попасть (с целью туризма). Для въезда в страну не нужно предъявлять справку о негативном результате PCR-теста. Возможна необходимость заранее заполнить анкету о состоянии здоровья в интернете.
Албания – ограничения отсутствуют
Бразилия – полностью отсутствуют ограничения
Доминиканская Республика – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья
Ямайка – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья
Коста-Рика – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья
Греция – нужно заполнить анкету PLF и получить QR-код
Мальта – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья
Мексика – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья
Северная Македония – ограничения отсутствуют
Швеция – ограничения отсутствуют
Сербия – ограничения отсутствуют
Танзания – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья
Турция – ограничения отсутствуют
Список, приведенный выше, неполный. В теории можно путешествовать и в другие страны, но для этого нужна другая причина (не туризм). Также, например, в Германии, Франции, Великобритании и Испании передвижение внутри стран ограничено, поэтому посетить все желаемые места и достопримечательности может быть трудно.
(B). Список стран, при въезде в которые нужно предъявить справку о негативном результате теста PCR (справка должна быть выдана, в зависимости от страны назначения, не ранее, чем за 48–120 часов до прибытия в страну назначения), а также в большинстве случаев заполнить анкету о состоянии здоровья.
ОАЭ
Аруба
Багамы
Барбадос
Кабо-Верде
Гана
Гамбия
Гваделупа
Египет
Кения
Колумбия
Кипр* – как минимум за 24 часа до вылета нужно также оформить специальный документ для полета на Кипр.
Мартиник
Панама
Сейшелы
Сен-Мартен
*) За требованием о предъявлении справки при въезде на Кипр по некоторым данным стоит недоразумение в связи с данными, которые не поступили из Эстонии в институты ЕС. Туристы из Финляндии и Латвии, прибывающие на Кипр, не должны сдавать тест перед полетом.
Списки, приведенные выше, неполные. Списки стран, а также требования по въезду и пребыванию, могут измениться в любой момент.
По возвращении из всех перечисленных выше стран в Эстонию нужно учитывать требование оставаться в самоизоляции в течение 10 дней. Для того, чтобы сократить период самоизоляции, можно сделать тест на коронавирус по приезду. Для жителей Эстонии тест бесплатный.
Но перед поездкой стоит проконсультироваться со специалистом или уточнить информацию на страничке эстонского МИда, так как все быстро меняется и в каждой стране разные ограничения/правила по въезду. Например, в Estravel работает круглосуточная линия помощи путешественникам по номеру 626 6266, на которую может позвонить любой клиент Estravel, столкнувшись с неожиданностями в поездке. Кроме того, настоятельно рекомендуем оформить полис страхования путешествий с достаточными покрытиями и на случай заболевания COVID-19.