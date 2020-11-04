МОРЕ ЗОВЕТ! ⟩ Куда туристы могут отправиться из Эстонии в ноябре?

Чтобы упростить жизнь заядлым путешественникам, крупнейшее турбюро в странах Балтии Estravel приводит список стран, куда сейчас можно отправиться с минимальными усилиями, и куда доступны более-менее комфортные авиарейсы.

На сегодняшний день самый дружелюбный к туристам регион – это Центральная Америка, Карибские острова и некоторые страны Африки. При этом такие регионы, как, например, Азия и Океания, в основном закрыты для туристов.

(A). Список стран, в которые легче всего попасть (с целью туризма). Для въезда в страну не нужно предъявлять справку о негативном результате PCR-теста. Возможна необходимость заранее заполнить анкету о состоянии здоровья в интернете.

Албания – ограничения отсутствуют

Бразилия – полностью отсутствуют ограничения

Доминиканская Республика – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья

Ямайка – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья

Коста-Рика – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья

Греция – нужно заполнить анкету PLF и получить QR-код

Мальта – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья

Мексика – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья

Северная Македония – ограничения отсутствуют

Швеция – ограничения отсутствуют

Сербия – ограничения отсутствуют

Танзания – нужно заполнить анкету о состоянии здоровья

Турция – ограничения отсутствуют

Список, приведенный выше, неполный. В теории можно путешествовать и в другие страны, но для этого нужна другая причина (не туризм). Также, например, в Германии, Франции, Великобритании и Испании передвижение внутри стран ограничено, поэтому посетить все желаемые места и достопримечательности может быть трудно.

(B). Список стран, при въезде в которые нужно предъявить справку о негативном результате теста PCR (справка должна быть выдана, в зависимости от страны назначения, не ранее, чем за 48–120 часов до прибытия в страну назначения), а также в большинстве случаев заполнить анкету о состоянии здоровья.

ОАЭ

Аруба

Багамы

Барбадос

Кабо-Верде

Гана

Гамбия

Гваделупа

Египет

Кения

Колумбия

Кипр* – как минимум за 24 часа до вылета нужно также оформить специальный документ для полета на Кипр.

Мартиник

Панама

Сейшелы

Сен-Мартен

*) За требованием о предъявлении справки при въезде на Кипр по некоторым данным стоит недоразумение в связи с данными, которые не поступили из Эстонии в институты ЕС. Туристы из Финляндии и Латвии, прибывающие на Кипр, не должны сдавать тест перед полетом.

Списки, приведенные выше, неполные. Списки стран, а также требования по въезду и пребыванию, могут измениться в любой момент.

По возвращении из всех перечисленных выше стран в Эстонию нужно учитывать требование оставаться в самоизоляции в течение 10 дней. Для того, чтобы сократить период самоизоляции, можно сделать тест на коронавирус по приезду. Для жителей Эстонии тест бесплатный.