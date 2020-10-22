ПРИЗРАКИ ⟩ Самые засекреченные города в СССР

Под грифом «секретно»

Советские ЗАТО свой статус получали в связи с размещением там объектов государственной важности, связанных с энергетической, военной или космической сферами. Простому гражданину попасть туда было практически невозможно, и не только из-за строжайшего пропускного режима, но и в силу засекреченности местоположения населенного пункта. Жителям закрытых городов предписывалось держать в строгой тайне место своего проживания и уж тем более не разглашать информацию о секретных объектах, пишет zen.yandex.ru.

Таких городов не было на карте, они не имели уникального имени и чаще всего носили название областного центра с добавлением числа, например, Красноярск-26 или Пенза-19. Необычной в ЗАТО была нумерация домов и школ. Она начиналась с большой цифры, продолжая нумерацию того населенного пункта, к которому были «приписаны» жители засекреченного города.

Население некоторых ЗАТО в силу близкого расположения опасных объектов входило в группу риска. Случались и катастрофы. Так, произошедшая в 1957 году в Челябинске-65 крупная утечка радиоактивных отходов поставила под угрозу жизни минимум 270 000 человек.

Впрочем, жизнь в закрытом городе имела свои преимущества. Как правило, уровень благоустройства там был заметно выше, чем во многих городах страны: это касается и сферы обслуживания, и социальных условий, и быта. Такие города очень хорошо снабжались, в них можно было достать дефицитные товары, а уровень преступности там был практически сведен к нулю. За издержки «засекреченности» к базовому окладу жителям ЗАТО начислялась надбавка.

Загорск-6 и Загорск-7

Сергиев Посад, который до 1991 года назывался Загорском, известен не только своими уникальными монастырями и храмами, но и закрытыми городками. В Загорске-6 располагался Вирусологический центр НИИ микробиологии, а в Загорске-7 Центральный физико-технический институт МО СССР.

За официальными названиями немного теряется суть: в первом в советское время занимались разработкой бактериологического, а во втором - радиоактивного оружия.

Как-то в 1959 году группа гостей из Индии привезла в СССР оспу, и наши ученые решили использовать этот факт во благо родины. За короткие сроки было создано бактериологическое оружие на основе вируса натуральной оспы, и его штамм под названием «Индия-1» разместили в Загорске-6.

Позднее, подвергая опасности себя и население, ученые НИИ разрабатывали смертельное оружие на основе южноамериканских и африканских вирусов. Кстати, именно здесь проводили испытания с вирусом геморрагической лихорадки Эбола.

Устроиться на работу в Загорск-6 хотя бы по «гражданской» специальности было сложно – требовалась безукоризненная чистота биографии соискателя и его родственников чуть ли не до седьмого колена. Это не удивительно, так как добраться до советского бактериологического оружия пытались неоднократно.