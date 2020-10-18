Гороскоп на 18 октября: финансовые потери и непредвиденные расходы

Нетерпение и упрямство – это главные причины трудностей в личной жизни. Отстаивая свою правоту в беседах с любимым человеком, не позволяйте себе высказываний, которые могут показаться обидными или оскорбительными. Отдых в компании друзей способствует восстановлению душевного равновесия и улучшению настроения.

Дева

Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу – она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Важные для вас отношения наладятся, из преодоленных за последнее время трудностей вы извлечете полезные уроки.

Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.

Весы

Не исключены проблемы в личной жизни. Постарайтесь как можно раньше определиться со своими приоритетами, принять важные решения и тактично уведомить о них окружающих. Излишняя резкость может привести к конфликту, но и чрезмерная мягкость не принесет ничего хорошего, так что ищите золотую середину. В сложных ситуациях лучше следовать традициям, чем экспериментировать и рисковать.

Общение с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму: пустые разговоры будут мешать вам сосредоточиться, а обсуждение третьих лиц и вовсе может привести к неприятным последствиям.

Скорпион

Непросто складываются отношения с людьми, от которых вы находитесь в финансовой или эмоциональной зависимости. Что ж, пришло время задуматься об истинной природе отношений, связывающих вас с окружающими. Хотите ли вы по-прежнему жить в мире фантазий и иллюзий, или уже готовы сделать шаг навстречу реальности? В любом случае, помните: день подходит для принятия важного решения, в дальнейшем вы сможете просто придерживаться его.

Приятная атмосфера в семье – ваша заслуга: вы охотно балуете близких, заботитесь о том, чтобы жизнь их была легкой и приятной. Важно делать это, ничего не ожидая взамен, иначе разочарование и взаимные упреки всерьез испортят день.

Стрелец

Крайне непростая ситуация складывается в сфере романтических отношений. Воздержитесь от необдуманных поступков, не принимайте опрометчивых решений. Сохраняя спокойствие, проявляя мудрость и терпение, вы сможете вернуть ситуацию в нормальное русло. Будьте готовы на время забыть о собственных интересах, пойти на жертвы. Поддержка родственников и друзей будет очень полезной, да и советы их окажутся очень кстати.

День подходит как для начала новых дел, так и для завершения старых. Можно реализовывать свои идеи, не опасаясь попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.

Козерог