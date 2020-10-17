Сохраняйте спокойствие и держите эмоции под контролем: гороскоп на 18 октября

На первый план выходят семейные ценности, забота о близких кажется не только естественным и необходимым, но и очень приятным делом. Родители склонны безмерно заботиться о своих детях, даже если те давно выросли. В отношениях влюбленных также присутствует элемент опеки младшего старшим, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овны должны настроиться на боевой лад – сегодня им придется преодолевать весьма значительные препятствия. То, как складываются отношения с любимым человеком, не радует совершенно: старые противоречия обостряются до предела, к тому же появляются новые проблемы, тоже требующие решения. В любом случае, помните: сейчас необходимо играть в открытую и проявлять жесткость, отстаивая свои интересы. Если вы пойдете на уступки, пожертвовав тем, что для вас действительно ценно, ни к чему хорошему это не приведет.

Не стоит рассчитывать на то, что в этот день вас посетят гениальные идеи – творческий потенциал находится на довольно низком уровне. Не исключены и недомогания.

Телец

Это весьма удачный и приятный день, особенно для тех, кто занимает активную жизненную позицию и не позволяет себе лениться. Перспективы, открывающиеся перед Тельцами, весьма разнообразны; из массы возможностей выбирайте те, к которым действительно лежит душа – возможные трудности и преграды не должны пугать вас.

Финансовая картина очень хороша, вы позволить себе потратить весьма значительную сумму на исполнение собственных желаний. Кроме того, день подходит для романтических свиданий и посещения увеселительных заведений. Последнее особенно актуально для тех, кто находится в поисках своей «половинки» - вероятность новых знакомств очень высока.

Близнецы

Довольно благоприятный и спокойный день. Некоторым Близнецам он покажется скучноватым, но возможностей внести в свою жизнь разнообразие будет предостаточно, нужно лишь суметь воспользоваться ими. Стоит напомнить о себе старым друзьям и знакомым – от них можно получить полезную информацию.

Сегодня к вам тянутся люди, нуждающиеся в эмоциональной поддержке, понимании, словах одобрения. Новые знакомства не исключены, но весьма вероятно, что начавшиеся в этот день отношения потребуют от вас серьезных жертв. Возможны предложения о сотрудничестве, ответив на которые согласием, вы найдете достойное применение своим талантам.

Рак

Неровный день, то спокойно-приятный, то чрезвычайно напряженный. Многое зависит от того, сможете ли вы держать эмоции под контролем, сохранять хорошее расположение духа, даже если не все пойдет так, как вы ожидали. Гибкость, готовность менять свои планы важны чрезвычайно – если вы ни на шаг не хотите отступить от ранее составленного графика, многие возможности будут упущены.

Новые знакомства положат начало дружеским отношениям, а вот романтические увлечения маловероятны. Вы легко справитесь с семейными проблемами, возможно примирение с родственниками, с которыми вы долго были в ссоре.

Лев