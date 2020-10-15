Убийственная новость: сериал «Декстер» вернется на экраны спустя восемь лет после закрытия

В новом сезоне будет 10 эпизодов, а роль Декстера Моргана, как и в предыдущих сезонах, сыграет актер Майкл Холл. Съемки стартуют в 2021 году.
Мы бы вернулись к этому уникальному персонажу, только если бы смогли найти творческий подход, действительно достойный того, чтобы снять блестящий сезон. Что ж, я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Холл нашли его, и нам уже не терпится снять сериал и показать его миру,
– говорит глава отдела развлекательных программ телеканала Showtime Гэри Ливайн.
Неоднократно номинированный на «Эмми» сериал «Декстер» вышел на экраны в 2006 году, а его последнюю серию зрители увидели в 2013-м.
В центре сюжета – серийный убийца по имени Декстер, который работает судмедэкспертом в полиции Майами. В детстве Декстер перенес психологическую травму, после чего у него появилась тяга к убийствам. Мальчика усыновил полицейский и договорился, что Декстер будет убивать, но только тех, кто, по его мнению, заслуживает смерти.