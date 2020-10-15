Убийственная новость: сериал «Декстер» вернется на экраны спустя восемь лет после закрытия

Мы бы вернулись к этому уникальному персонажу, только если бы смогли найти творческий подход, действительно достойный того, чтобы снять блестящий сезон. Что ж, я рад сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Холл нашли его, и нам уже не терпится снять сериал и показать его миру,