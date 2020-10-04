Какой стороной? Эксперт рассказал, как правильно носить маску

Очень часто, пользуясь медицинскими масками, люди задают один вопрос: какой стороной их нужно надевать? На него ответил эксперт, член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко.
Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что если речь об обычной классической медицинской маске, то ее правильно носить так, как об этом говорится в инструкции, независимо от цвета, пишет Medikforum.ru.
«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», – заметил эксперт.
Также Бровко сообщил, что маска, которая снимается на время, а затем будет снова надета, должна убираться на этот период в специальное место, недоступное для рук, – например, можно завести для нее небольшой пакет.
«Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы… Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно – для маски лучше иметь отдельный отсек, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками», - поделился рекомендацией эксперт.