Какой стороной? Эксперт рассказал, как правильно носить маску

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что если речь об обычной классической медицинской маске, то ее правильно носить так, как об этом говорится в инструкции, независимо от цвета, пишет Medikforum.ru.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», – заметил эксперт.

Также Бровко сообщил, что маска, которая снимается на время, а затем будет снова надета, должна убираться на этот период в специальное место, недоступное для рук, – например, можно завести для нее небольшой пакет.