ВИДЕО ⟩ Довела: мужчина выбросил возлюбленную в мусорный бак

Житель Омска выбросил возлюбленную в мусорный бак во время ссоры. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, семейная драма разыгралась на одной из городских улиц и попала в объектив камеры пользователя.

На кадрах, снятых из окна, видно, как молодой человек неспешно идет среди припаркованных автомобилей. За ним следует растрепанная девица, которая изрыгает в его адрес нецензурные проклятья. «А я в тебя, ****, верила…!» — кричит возлюбленная парня.

В определенные моменты накал страстей чувствуется даже по эту сторону экрана. Кажется, что житель Омска может вот-вот ударить свою пассию. Молодой человек несколько раз пытается отойти от подруги, но она настигает его с новой порцией гневных тирад.

Когда, предположительно, терпению омича приходит конец, он хватает девушку, подносит к мусорному баку и бросает внутрь. Сначала парень уходит подальше, но вскоре возвращается и снимает дрыгающую ногами в контейнере возлюбленную. Жительница Омска бодро покидает «временное убежище» и все начинается сначала.