«Ты наше солнце»: Таня Михайлова-Саар тоскует по уходящему лету

Певица из Эстонии Таня Михайлова-Саар, которая представляла Эстонии на конкурсе "Евровидение-2014", часто радует поклонников новыми публикациями на своей странице в Instagram.
На этот раз красавица опубликовала милое селфи - улыбка на ее лице поднимает настроение всем, кто лишь взглянет на нее.
Говорят, сегодня был последний жаркий день. Надеюсь, что я просто неправильно поняла,
- подписала она кадр.
Даже если ты неправильно услышала - ты и есть наше солнце!
Красавица,
- пишут в комментариях поклонники.