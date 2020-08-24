Пн, 24.08.2020
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«Ты наше солнце»: Таня Михайлова-Саар тоскует по уходящему лету

Таня Михайлова-Саар

ФОТО: Instagram

Певица из Эстонии Таня Михайлова-Саар, которая представляла Эстонии на конкурсе "Евровидение-2014", часто радует поклонников новыми публикациями на своей странице в Instagram.

На этот раз красавица опубликовала милое селфи - улыбка на ее лице поднимает настроение всем, кто лишь взглянет на нее.

Говорят, сегодня был последний жаркий день. Надеюсь, что я просто неправильно поняла,

- подписала она кадр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Даже если ты неправильно услышала - ты и есть наше солнце!

Красавица,

- пишут в комментариях поклонники.

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