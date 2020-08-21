ВИДЕО ⟩ Настоящая русалка: эстонка побила рекорд Гиннеса, не смотря на почти непреодолимые условия

Живущая в Соединенных Штатах эстонская пловчиха Мерле Лийванд, установила очередной рекорд Гиннеса! Однако, ей это далось нелегко. Сильный шторм чуть не помешал спортсменке установить новый рекорд. Читайте дальше, как девушке удалось это сделать.
Мерле удалось побить рекорд Гиннесса уже дважды. На этот раз, 20 августа, эстонская пловчиха попала в Книгу рекордов Гиннеса, проплыв 20 километров на моноласте, без помощи рук. Лийванд побила свой же рекорд прошлого года, когда проплыла «русалочкой» десять километров.
Первоначально эстонка планировала установить новый мировой рекорд в заливе Бискейн, Майами-Бич, Флорида. Однако планы порушились из-за того, что на прошлой неделе в заливе Бискейн были обнаружены тысячи мертвых рыб.
Однако, Мерле, такая неудача лишь больше придала мотивации:
«Я чувствую себя еще сильнее, чем прежде, так что нечего мне тут плакать!»
- девушка позитивно заверила порталу Elu24.
С другой же стороны, ситуация в заливе Бискейн означала, что рекордное расстояние пришлось преодолевать в Атлантическом океане. А это, в свою очередь, усложняло задачу преодолеть намеченный путь из-за сильных волн.
Ситуацию усугубило то, что в настоящее время в сторону штата Флориды движутся два урагана, а 19 августа в Майами-Бич бушевали водяные смерчи, сообщал Miami Herald.
«Это случилось накануне, поэтому, когда я увидела шторм, ощутила как по всему телу бегут мурашки», - призналась Лийванд.
В день заплыва и установки мирового рекорда, погода, мягко говоря, не шептала. Суровая погода могла поставить под угрозу второй мировой рекорд Лийванд, поэтому начало было отложено на полтора часа, из-за сильной грозы. «У нас отключилось электричество в половине домов, настолько сильными были грозы. Я ранее не видела такой сильной грозы», - сказала Мерле, добавив, что вся ее команда была напугана.
«В конце концов, я побежала на пляж, потому что поддерживала связь с Китом Сийлатсом и эстонской лодочной командой, чтобы узнать, как обстоят дела на пляже. Потом образовалось безопасное пространство, и хотя гром все еще гремел над водой, я сказала, что пойду в воду и попробую », - рассказала эстонка.
Мерле удалось проплыть минут пять, когда шторм стал настигать ее и приблизился на опасное расстояние. По словам девушки, в следующем видеоролике это уже гораздо более спокойный шторм, а пока она плыла ситуация была более жесткой. Во время съемок автор видеоролика на заднем плане говорит, что Лийванд к тому времени плыла уже час и пять минут.
«Самым худшим стал 15 километр. Тогда шторм зашел от меня с другой стороны и поднял волну так сильно, что я вообще не смогла продвинуться дальше», - говорит Лийванд, добавляя, что команда даже потеряла ее из виду во время шторма.
По словам Мерле, в тот момент она сосредоточилась на выживании и думала только о том, как снова выбраться из шторма без чужой помощи. К счастью, все обошлось, и ее команда вновь смогла заметить ее на радарах.
В тот момент девушка начала подумывать о прерывании. «Все просили меня рассмотреть этот вариант. Но я не смогла согласиться с меньшим результатом», - сказала Лийванд, добавив, что во время шторма было бы намного легче проплыть в заливе.
«Я "плыла" по острию ножа. Я молила мать-природу и пела гимн Эстонии, чтобы сдержать бурю за спиной». В конце концов, все прошло хорошо, и благодаря поддержке команды Лийванд, девушка установила новый мировой рекорд - заплыв на моноласте и пройдя дистанцию 20 км без помощи рук. Мерле преодолела дистанцию за 6 часов 8 минут и 27 секунд.
Лийванд впервые познакомилась с таким видом плавания почти 15 лет назад, а как «русалка» девушка плавает с 2014 года.