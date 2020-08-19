ФОТО ⟩ Настя Каменских разделась догола, шокировав даже самых верных поклонников

Фото появилось в ее Instagram, с попутным признанием в единении с природой и любви к лету и нудизму.

Любопытно, что автора провокационного снимка звезда не указала, зато сопроводила его длинным текстом, который раскрывал суть ее взаимоотношений со стилем ню.

По словам Насти, в теплое время года она раз в месяц гуляет голой на природе в одиночестве. И выбирает для этого такие места, где может «почувствовать эту особую связь». «Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого», — добавила она.

Каменских отметила, что ей нравится состояние, когда «ни одежда, ни мысли, ни окружающие не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли».

Подписчики отреагировали на пост с недоумением. По их словам, певица выглядит роскошно, но смысл «единения» им не совсем понятен.