Ср, 19.08.2020
С ума сойти! В центре Таллинна открылся новый клуб: смотри, какие яркие гости пришли на первую вечеринку! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Настя Каменских разделась догола, шокировав даже самых верных поклонников

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица Настя Каменских снялась обнаженной на природе, выбрав в качестве фона русское поле, сообщает Topnews.

Фото появилось в ее Instagram, с попутным признанием в единении с природой и любви к лету и нудизму.

Любопытно, что автора провокационного снимка звезда не указала, зато сопроводила его длинным текстом, который раскрывал суть ее взаимоотношений со стилем ню.

По словам Насти, в теплое время года она раз в месяц гуляет голой на природе в одиночестве. И выбирает для этого такие места, где может «почувствовать эту особую связь». «Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого», — добавила она.

Каменских отметила, что ей нравится состояние, когда «ни одежда, ни мысли, ни окружающие не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли».

Подписчики отреагировали на пост с недоумением. По их словам, певица выглядит роскошно, но смысл «единения» им не совсем понятен.

За час после публикации снимок звезды собрал почти 190 000 лайков.

НАВЕРХ