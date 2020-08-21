Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которые с первых дней сентября преодолеют полосу трудностей и неудач

Начало осени поможет справиться пяти знакам Зодиака с трудностями и неудачами, считает популярный астролог Павел Глоба. По его мнению, астрономические события первых дней сентября могут полностью поменять жизнь некоторых знаков.
Многие найдут в себе силы, чтобы преодолеть негативную полосу, а проблемы и неприятности, которые отравляли жизнь, исчезнут.
Не помешают даже оппозиция Венеры с Сатурном в начале первого осеннего месяца. Наоборот, отсутствие излишней эмоциональности поможет подходить к трудностям с холодным сердцем и трезвой головой.
Овны не боятся неудач. Представители знака быстро мобилизуют все свои внутренние резервы и приступают к исправлению трудностей.
Но случаются в их жизни моменты, когда проблемы идут одна за одной, мешая спокойно жить и работать. Уже с первых дней сентября Овны смогут распрощаться с полосой трудностей и неудач, которая преследовала их долгое время. Жизнь, как говорится, засияет яркими красками, каждый день будет радовать отличными новостями, да и на работе ожидается карьерный рост и увеличение зарплаты.
На пороге новой и позитивной стороне своей жизни стоят Раки. С приходом сентября представители знака обретут уверенность в себе и смогут покончить с неудачами. Первая победа будет ждать Раков на любовном фронте, и свободные и одинокие люди этого знака обретут долгожданное счастье наперекор всем внешним обстоятельствам.
Каждый раз, берясь за новое дело, Раки испытывают дискомфорт и неуверенность в своих силах. Новый человек, который войдёт в их жизнь в сентябре, станет опорой и поможет Ракам преодолеть трудности и неудачи.
Частенько испытывают страх перед неудачами Весы, но с приходом осени они могут немного расслабиться. Дела, которые постоянно стопорились и не могли найти своё логическое завершение, сами собой разрешатся и даже принесут представителям знака прибыль.
Чтобы преодолеть неудачи, Весам необходимо более тщательно и ответственно подходить к своим проблемам. Стоит провести скрупулёзный анализ своих действий и понять, где была совершена ошибка.
Трудности и неудачи не просто закаляют Козерогов, они делают их непобедимыми. Никто не будет так усердно сидеть над трудными делами, как представители этого знака. Они принимают любые трудности с честью и считают все проблемы временными. Но и их череда неприятностей и проблем может вывести из себя.
В сентябре для всех Козерогов закончится затянувшийся период неудач. Можно будет выдохнуть и расслабиться.
Неудачи лишают сна и аппетита Рыб, в такие моменты им трудно справиться с проблемами в одиночку. На помощь Рыбам придут верные друзья. Совместными силами они смогут преодолеть полосу трудностей и выйти из сложных ситуаций. Но не только помощь друзей будет оказана Рыбам в начале сентября, все планеты встанут на их сторону, и в Рыб будет все получаться.