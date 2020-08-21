Павел Глоба назвал пять знаков Зодиака, которые с первых дней сентября преодолеют полосу трудностей и неудач

Многие найдут в себе силы, чтобы преодолеть негативную полосу, а проблемы и неприятности, которые отравляли жизнь, исчезнут.

Не помешают даже оппозиция Венеры с Сатурном в начале первого осеннего месяца. Наоборот, отсутствие излишней эмоциональности поможет подходить к трудностям с холодным сердцем и трезвой головой.

Овны не боятся неудач. Представители знака быстро мобилизуют все свои внутренние резервы и приступают к исправлению трудностей.

Но случаются в их жизни моменты, когда проблемы идут одна за одной, мешая спокойно жить и работать. Уже с первых дней сентября Овны смогут распрощаться с полосой трудностей и неудач, которая преследовала их долгое время. Жизнь, как говорится, засияет яркими красками, каждый день будет радовать отличными новостями, да и на работе ожидается карьерный рост и увеличение зарплаты.

На пороге новой и позитивной стороне своей жизни стоят Раки. С приходом сентября представители знака обретут уверенность в себе и смогут покончить с неудачами. Первая победа будет ждать Раков на любовном фронте, и свободные и одинокие люди этого знака обретут долгожданное счастье наперекор всем внешним обстоятельствам.

Каждый раз, берясь за новое дело, Раки испытывают дискомфорт и неуверенность в своих силах. Новый человек, который войдёт в их жизнь в сентябре, станет опорой и поможет Ракам преодолеть трудности и неудачи.

Частенько испытывают страх перед неудачами Весы, но с приходом осени они могут немного расслабиться. Дела, которые постоянно стопорились и не могли найти своё логическое завершение, сами собой разрешатся и даже принесут представителям знака прибыль.

Чтобы преодолеть неудачи, Весам необходимо более тщательно и ответственно подходить к своим проблемам. Стоит провести скрупулёзный анализ своих действий и понять, где была совершена ошибка.

Трудности и неудачи не просто закаляют Козерогов, они делают их непобедимыми. Никто не будет так усердно сидеть над трудными делами, как представители этого знака. Они принимают любые трудности с честью и считают все проблемы временными. Но и их череда неприятностей и проблем может вывести из себя.

В сентябре для всех Козерогов закончится затянувшийся период неудач. Можно будет выдохнуть и расслабиться.