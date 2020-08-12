ФОТО ⟩ «Занимаюсь этим каждый день»: горячая эстонская красотка поведала о сокровенной страсти

Я носила очень много бикини. Сначала, конечно, заказывала и покупала их сама, но в какой-то момент начало развиваться сотрудничество. В воздухе висела проблема: у меня никогда не возникало мысли «о, это все я!» Мой муж в свою очередь как-то сказал мне: «Вместо того, чтобы говорить ерунду, возьми и сделай сама»

Открыть собственную компанию было непросто, и, помимо нехватки бюджета, вокруг женщины были люди, которые расшатывали ее уверенность в себе. «Я знала, что делаю, но поскольку многие люди сомневались во мне, про это писалось, черт знает, сколько статей, это ненадолго ослабило мою силу духа. Но вы должны игнорировать это. Я поняла, что не должна позволять другим влиять на меня », — подытожила Катри Катс.