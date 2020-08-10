А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Как отваривать сосиски, чтобы проверить, есть ли в них мясо: способ не подводит

Как мы все прекрасно знаем, вкусно - не значит полезно. Сейчас при производстве продуктов используют такое количество пищевых добавок, что можно даже не отличить на вкус мясо и пластилин. Поэтому будьте бдительны: насыщенный вкус сосисок еще не означает, что в них обязательно есть мясо.
Fb.ru делится с вами небольшим лайфхаком, с помощью которого легко проверить, есть ли в сосисках мясо. Можете провести небольшой домашний эксперимент, чтобы удостовериться в его действенности.
Поставьте вариться несколько видов сосисок. Когда они будут готовы, разломайте их пополам и тщательно рассмотрите место надлома. Если с одной стороны оно выпуклое, а с другой - с ямкой, то в продукте есть мясо. Если же место надлома ровное и без единой вмятины, скорее всего, сосиски готовили не из натуральных ингредиентов.
Постарайтесь теперь покупать только те сосиски, у которых при варке место надлома оказалось неровным: это гораздо полезнее. Даже если сосиски другой фирмы кажутся вам вкуснее, помните о том, что ваше здоровье должно стоять для вас на первом месте.
Однако также не стоит забывать, что сосиски сами по себе не самый полезный продукт, даже из натуральных ингредиентов, поэтому не злоупотребляйте ими. Да, иногда можно себя побаловать, но во всем следует знать меру.