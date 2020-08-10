А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Как отваривать сосиски, чтобы проверить, есть ли в них мясо: способ не подводит

Fb.ru делится с вами небольшим лайфхаком, с помощью которого легко проверить, есть ли в сосисках мясо. Можете провести небольшой домашний эксперимент, чтобы удостовериться в его действенности.

Поставьте вариться несколько видов сосисок. Когда они будут готовы, разломайте их пополам и тщательно рассмотрите место надлома. Если с одной стороны оно выпуклое, а с другой - с ямкой, то в продукте есть мясо. Если же место надлома ровное и без единой вмятины, скорее всего, сосиски готовили не из натуральных ингредиентов.

Постарайтесь теперь покупать только те сосиски, у которых при варке место надлома оказалось неровным: это гораздо полезнее. Даже если сосиски другой фирмы кажутся вам вкуснее, помните о том, что ваше здоровье должно стоять для вас на первом месте.