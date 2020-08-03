«Я подружка невесты»: Асмус колко пошутила над слухами о скорой свадьбе Харламова

Недавно один из интернет-пользователей решил поинтересоваться у Кристины Асмус, насколько правдивы эти сплетни. Вопрос фолловер задал напрямую прямо под одной из последних фотографий актрисы. На удивление ответ Кристины не заставил себя долго ждать: Асмус в шутку подтвердила скорую свадьбу бывшего муж:

Да, я подружка невесты.

Большинство подписчиков сразу же оценили сарказм Асмус и начали хвалить ее за отличное чувство юмора, но были и те, кто восприняли ее ответ всерьез и начали задавать наводящие вопросы о невесте Харламова.

К слову, слухи о свадьбе Харламова появились еще несколько недель назад. Тогда Telegram-канал «Антиглянец» сообщил, что у шоумена появилась новая возлюбленная. Конкретного имени избранницы в посте названо не было, однако многие поклонники предположили, что речь идет об актрисе и телеведущей Яне Кошкиной.

Шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду шоу «Однажды в России» на ТНТ

— было сказано в Telegram-канале «Антиглянец».

К слову, сама Кристина пока точно не думает о новых отношениях и целиком и полностью посвящает себя работе. Недавно она сообщила подписчикам, что впервые после начала пандемии коронавируса приступила к полноценным съемках новой картины, подробности которой пока решила оставить в секрете. И пока Асмус занята на работе, время с их дочерью Настей проводит Гарик, — несколько недель назад он показал, как они отдыхали с девочкой на берегу реки в подмосковном загородном клубе.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака в конце июня. Развод звезд стал полной неожиданностью для поклонников, поэтому многие из них сразу же стали строить теории, что супруги просто разыграли своих фанатов в рамках юмористической YouTube-программы Comment Out. Вскоре Кристина и Гарик пояснили, что действительно расстаются. Асмус уточнила, что решение о разводе было принято ей, но не стала раскрывать истинных причин разрыва с мужем.

Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги,