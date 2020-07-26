Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании

Блогер выпустил пластинку, которую назвал «Король». В личном аккаунте в соцсетях Давид Манукян заявил, что его альбом – сенсация, а сам он – музыкальное открытие 2020 года.

Бахвальство вывело интернет-обывателей из себя. Многие пользователи Сети обвинили избранника Бузовой в высокомерии. Также отмечалось, что Манукян подражает ютуб-блогеру Моргенштерну, дескать, тот тоже именует себя королем и считает себя лучше других.

Выражалось мнение, что Давид Манукян украл идею у Моргенштерна. Якобы избранник Бузовой продвигает свои треки так же, как это уже делал его коллега. Более того, поклонники заметили, как сильно изменился стиль исполнения Давида. Раньше блогер пел трогательные песни о любви, сейчас же в его творениях много мата и резкости.

Отметим, что близкий друг Моргенштерна, саунд-продюсер Слава Marlow, работал с Давидом Манукяном над композицией «Черный бумер». Песню парень Бузовой исполнял вместе с рэпером Серегой.