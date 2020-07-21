ВИДЕО ⟩ Россиянка, которая вышла замуж за своего пасынка, теперь ждет его ребенка

Россиянка Марина Балмашева поделилась свежими новостями о скандальной истории. А именно, он наконец-то вышла замуж за своего пасынка. Теперь женщина ждет ребенка от молодого человека.

На видео показано, как пара официально зарегистрировалась в Загсе Краснодарского края. 469 000 последователей Марины также могут увидеть фотографии жениха с ней в праздничном свадебном наряде на ее страничке в социальной сети.

Ранее женщина развелась с отцом 20-летнего Владимира, Алексеем, после более чем 10-летнего совместного проживания. Марина на 15 лет старше своего бывшего пасынка.

Скандальное воспоминание ФОТО: Marina Balmasheva

Они не стали бы такой необычной парой в этом возрасте, если бы Марина не поделилась скандальными воспоминаниями о том времени, когда они были вместе, пока Владимир учился еще в школе.

Регистрация брака прошла на скорую руку. «Мы пошли в ЗАГС, а у меня даже не было расчески», - вспоминает 35-летняя Марина. «Кольца были в машине. Он был в очень хорошем настроении, хотя и немного смущен», - делится девушка.

Очевидно, что ни один из них не разговаривают со своим 45-летним отцом/бывшим супругом. «Не думаю, что ему нравится то, что мы делаем», - призналась Марина. По ее словам, беременная пара планирует переехать в более крупный город.