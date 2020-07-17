Новый поворот: инициатором развода стал Гарик Харламов, а не Кристина Асмус

Это известие стало неожиданностью для поклонников звездной пары. Они были уверены, что развестись захотела Кристина Асмус.

Гарик Харламов отшучивался, рассказывая, что у него невыносимый характер. О разводе супруги объявили в конце июня. Они заверили, что в их расставании не виноват ни скандальный фильм "Текст", ни самоизоляция.

По словам знаменитостей, о разводе они думали уже год, но решились только теперь. Вместе Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили восемь лет. Все эти годы артистам приписывали романы на стороне, но они уверенно демонстрировали семейную идиллию.