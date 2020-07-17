Новый поворот: инициатором развода стал Гарик Харламов, а не Кристина Асмус

Гарик Харламов инициировал расставание с супругой. Именно он стал истцом в бракоразводном процессе, а актриса – ответчицей, пишут Дни.ру.
Это известие стало неожиданностью для поклонников звездной пары. Они были уверены, что развестись захотела Кристина Асмус.
Гарик Харламов отшучивался, рассказывая, что у него невыносимый характер. О разводе супруги объявили в конце июня. Они заверили, что в их расставании не виноват ни скандальный фильм "Текст", ни самоизоляция.
По словам знаменитостей, о разводе они думали уже год, но решились только теперь. Вместе Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили восемь лет. Все эти годы артистам приписывали романы на стороне, но они уверенно демонстрировали семейную идиллию.
Напомним, что супруги уже договорились о разделе имущества. Кристина Асмус с дочерью живут в доме, а Гарик Харламов в своей столичной квартире.