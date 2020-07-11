Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

Период с 13 по 19 июля будет благоприятным для большинства Знаков Зодиака. Это то самое время, когда стоит почаще задумываться о завтрашнем дне, а не жить прошлым. Медитация на создание успешного будущего поможет сфокусировать мысли на том, что должно произойти, и на своих желаниях, пишет DailyHoro.
Овен
У Овнов будет очень удачное время для примирения с близкими, поиска компромиссов. Три обряда помогут привлечь добро и любовь в семью и в отношения. Позитивное настроение станет самым лучшим способом воздействия на подсознание близких. Чем меньше Овны станут таить в себе обид, тем чаще им будет улыбаться удача.
В финансовой и рабочей сферах людей этого Знака ожидают большие успехи. Астрологи отмечают, что энергетика ночных светил будет невероятно созидательной, поэтому на протяжении всей недели можно совершать дорогостоящие покупки. На работе больше всего повезет представителям творческих профессий и тем, кто нацелен на получение нового опыта и знаний.
Телец
В понедельник у Тельцов ожидается сложное время. Этого дня будет достаточно, чтобы нарушить все планы, однако позитивные аффирмации для успешного начала недели помогут людям этого Знака не пасть духом под натиском внезапных неурядиц и проблем, которые приготовила для них Вселенная.
На этой неделе лучше не расслабляться, потому что успех будет сопутствовать только самым уверенным в себе и непоколебимым Тельцам. Астрологи советуют не забывать об амурных делах после трудных будничных проблем. На этой неделе можно угнаться сразу за двумя зайцами, если грамотно спланировать дела.
Близнецы
У Близнецов начинается время, когда стоит полностью сфокусироваться на работе и финансовой сфере. Это прекрасное время для поиска новой работы, открытия нового бизнеса, вложения средств в собственное развитие. Полезно будет покупать новую одежду, делать новую прическу. Обновление стиля будет означать обновление энергетики.
Самые благоприятные дни недели — 15, 17 и 18 июля. В это время астрологи рекомендуют заниматься работой и не отвлекаться ни на какие побочные задачи. Сильный обряд на привлечение денег поможет повысить доходы. Любимым и близким людям можно посвятить выходные, когда сила звезд и планет пойдет на спад. Можно будет отдохнуть дома, в кругу семьи.
Рак
Раки — целеустремленные люди, которые редко отступают назад, но астрологи не вносят их в список людей с самым сильным характером. Тем не менее на этой неделе Раки могут приблизиться к этому статусу, пройдя через испытания, которые им принесет энергетика планет и звезд. Пришло время посмотреть страхам в глаза и взять ситуацию в свои руки.
Это идеальное время для борьбы с вредными привычками, смены обстановки, работы, увлечений. Можно кардинально поменять свою жизнь. Главное — не бояться это делать и иметь на то вескую причину. Также велика вероятность того, что одинокие Раки встретят вторую половинку. Всем, кто уже в отношениях, желательно уделять больше внимания любимому человеку, особенно 13 и 14 июля.
Лев
У Львов эта неделя будет максимально продуктивной и важной. Привлекать желаемое им поможет следование закону притяжения. Без веры в себя мало что получится, поэтому важно культивировать в себе уверенность и силу духа. Враги и недоброжелатели попробуют сломить силу воли Львов своими кознями и неприятными словами. Нельзя эмоционально реагировать на их выпады.
В любовной сфере важным будет чувство глубокого уважения. Чтобы избежать разочарования в близких людях, придется отказаться от иллюзий. Нужно всегда принимать людей такими, какие они есть, ведь идеальных людей не может быть в природе. Астрологи советуют сдерживать негативные эмоции, но при этом быть искренними.
Дева
Девам нужно бороться с фальшью. Нельзя притворяться кем-то другим — нужно быть самими собой и продвигать свои идеи и мысли, не боясь встретить на пути критику и негатив. В коллективной работе Девам понадобятся навыки лидера. В отношениях с близкими людьми лучше проявлять больше доброты и великодушия, забыв о самолюбии.
Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избавиться от блоков и барьеров в сознании. Это должна быть непростая, но крайне продуктивная неделя, по истечении которой Девы смогут войти в новую жизнь, новое душевное состояние. Нужно лишь избавиться от лишнего самолюбия, а также обрести толику уверенности.
Весы
Наступает прекрасное время для самореализации. Это удачный период для творческой деятельности, выражения своей индивидуальности в работе и внешности. Можно покупать новую одежду, создавать новый образ. Полезным будет общение с людьми старших поколений. Всё это поможет жить полной жизнью и чувствовать себя поистине счастливыми.
Полезно будет пообщаться с начальством по поводу продвижения по карьерной лестнице или увеличения доходов. Астрологи советуют избавиться от комплексов и страхов, так как они тормозят развитие. Самые опасные дни недели — пятница и суббота, 17 и 18 июля. Если в эти дни отвернется удача, можно будет воспользоваться тремя способами вернуть везение.
Скорпион
Первый день недели будет достаточно опасным. Астрологи советуют бороться с тщеславием, гордостью и высокомерием. Если этого не делать, то данные черты характера могут стать причиной проблем. Не нужно стремиться к власти над другими людьми. Не лишними станут защитные энергетические техники, так как вокруг станет больше токсичных людей.
На этой неделе стоит заняться собой. А точнее, своими мыслями, ведь в середине недели на непродолжительное время могут нахлынуть глубинные переживания. Любые страхи и внутренние неурядицы нужно будет решать оперативно. В такие минуты желательно не обращать внимания на критику со стороны окружающих.
Стрелец
У Стрельцов наступает время, когда нужно полагаться только на самих себя. Это значит, что людям данного Знака понадобится весь их жизненный опыт, а также вся сила их интуиции. Раскрыть силу шестого чувства полностью помогут три полезных упражнения на каждый день. Мнение окружающих тоже лучше учитывать, но не принимать за чистую монету.
В любви Стрельцов ожидают большие взлеты, особенно тех, кто находится в поисках. Всем семейным людям этого Знака, а также тем, кто уже в отношениях, желательно заботиться о любимых людях. В приоритете будут дела по дому и работа, но общение с родственниками и второй половинкой должно иметь место в любом случае. Это благотворно отразится на удаче.
Козерог
У Козерогов на первом месте будут стоять деньги и работа. Медитация «финансовый поток» поможет настроиться на нужную волну. В позитивном настроении можно смело отправляться за покупками, совершать дорогостоящие приобретения, осуществлять обмен товаров, заключать сделки, оформлять ипотеку и кредиты. Вполне вероятно, что у Козерогов появятся новые цели и стремления.
В любви у этих людей также ожидается взлет. Звезды могут запустить в подсознании Козерогов скрытые позитивные процессы — у этих людей может повыситься самооценка, начаться период переосмысления. Появятся новые желания и энтузиазм, что для любовных приключений очень полезно.
Водолей
В начале недели Водолеям лучше сфокусироваться на семье и домашних делах. Можно сделать уборку, перестановку мебели. Крайне важно помнить о желаниях близких, об их просьбах. Всем Водолеям, которые находятся в поисках любви, стоит почаще полагаться на свою интуицию. Это идеальное время для знакомств, а наилучший выбор подскажет сердце.
В финансовой сфере важно бороться с негативными привычками, которые приводят к бедности. Нужно изменить мышление в целом, и тогда деньги потекут рекой, а успех покажется на горизонте. Главное на этой неделе — любить свою жизнь и ценить всё то, что в ней происходит. Нужно идти вперед, но не забывать о защите. Можно просить поддержки у близких.
Рыбы
Если Рыб обходит стороной удача, то этому есть семь важных причин. Важно исправить это. Только в таком случае удастся вернуть успех и удачу назад. На этой неделе не будет опасных дней, но энергетика планет и звезд недостаточно созидательна для того, чтобы просто расслабиться и плыть по течению. Нужно брать всё в свои руки, не перекладывая ответственность на других.
Рыбам необходимо побороть в себе капризность. Это поможет сократить вероятность сильных перепадов в настроении, объем депрессивных мыслей и неуверенности. Нужно научиться принимать мир таким, какой он есть. То же самое относится и к людям. Подобный подход обеспечит Рыб удачей в любовной сфере.