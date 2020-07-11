Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года

В любовной сфере важным будет чувство глубокого уважения. Чтобы избежать разочарования в близких людях, придется отказаться от иллюзий. Нужно всегда принимать людей такими, какие они есть, ведь идеальных людей не может быть в природе. Астрологи советуют сдерживать негативные эмоции, но при этом быть искренними.

Дева

Девам нужно бороться с фальшью. Нельзя притворяться кем-то другим — нужно быть самими собой и продвигать свои идеи и мысли, не боясь встретить на пути критику и негатив. В коллективной работе Девам понадобятся навыки лидера. В отношениях с близкими людьми лучше проявлять больше доброты и великодушия, забыв о самолюбии.

Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют избавиться от блоков и барьеров в сознании. Это должна быть непростая, но крайне продуктивная неделя, по истечении которой Девы смогут войти в новую жизнь, новое душевное состояние. Нужно лишь избавиться от лишнего самолюбия, а также обрести толику уверенности.

Весы

Наступает прекрасное время для самореализации. Это удачный период для творческой деятельности, выражения своей индивидуальности в работе и внешности. Можно покупать новую одежду, создавать новый образ. Полезным будет общение с людьми старших поколений. Всё это поможет жить полной жизнью и чувствовать себя поистине счастливыми.

Полезно будет пообщаться с начальством по поводу продвижения по карьерной лестнице или увеличения доходов. Астрологи советуют избавиться от комплексов и страхов, так как они тормозят развитие. Самые опасные дни недели — пятница и суббота, 17 и 18 июля. Если в эти дни отвернется удача, можно будет воспользоваться тремя способами вернуть везение.

Скорпион

Первый день недели будет достаточно опасным. Астрологи советуют бороться с тщеславием, гордостью и высокомерием. Если этого не делать, то данные черты характера могут стать причиной проблем. Не нужно стремиться к власти над другими людьми. Не лишними станут защитные энергетические техники, так как вокруг станет больше токсичных людей.

На этой неделе стоит заняться собой. А точнее, своими мыслями, ведь в середине недели на непродолжительное время могут нахлынуть глубинные переживания. Любые страхи и внутренние неурядицы нужно будет решать оперативно. В такие минуты желательно не обращать внимания на критику со стороны окружающих.

Стрелец

У Стрельцов наступает время, когда нужно полагаться только на самих себя. Это значит, что людям данного Знака понадобится весь их жизненный опыт, а также вся сила их интуиции. Раскрыть силу шестого чувства полностью помогут три полезных упражнения на каждый день. Мнение окружающих тоже лучше учитывать, но не принимать за чистую монету.