ПРОЩЕ НЕКУДА ⟩ Эстонская журналистка рассказала, как победила акне

Tahtsin lihtsalt öelda, et leidsin lõpuks ometi 100% loodusliku ravimi, mis päriselt ka akne vastu aitab. Ravim on kõigile kättesaadav ja hind on ka väga mõistlik. Ainsaks miinuseks on see, et mind ajas see natuke iiveldama, aga see pidi täiesti tavaline ravimi kõrvaltoime olema. Ravimi nimi on rasedus ja loodan selle reklaami eest nüüd rahvastikuministrilt kiituskirja saada😍 Kui ma aga korraks naljad kõrvale jätan, siis nende piltide vaatamine teeb mulle endiselt haiget. Alates sellest, kui mul paar aastat tagasi akne tekkis, olen ma oma nägu vihanud. Hea meelega jätaks ma need pildid oma telefoni peitu, aga ma tunnen, et ma pean neid jagama. Olen lihtsalt märganud, et Instagramis kipuvad ilma meigita välimust propageerima just need naised, kelle näonahk on veatu. Ja teate kui lihtne on rääkida sellest, kuidas naised peaksid ilma meigita enesekindlad olema, kui su nägu ongi ilma meigita samasugune nagu meigiga. Kahjuks olen ma ise kunagi see perfektse näonahaga targutaja olnud. Aga need ajad on nüüd möödas ja mina ei taha oma südametunnistusele teadmist, et mõni noor tüdruk hakkab oma nägu veelgi rohkem vihkama, sest Instagramis vaatavad talle otsa vaid perfektsed meigivabad näod🤍