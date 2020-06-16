ФОТО ⟩ На могиле Юлии Началовой установили памятник

Сегодня подруга и директор звезды Анна Исаева показала, как теперь выглядит могила Началовой. «Делаю это ради тех, кто является ее поклонниками и не может доехать до Москвы, живет в других городах. Установкой занимались с мая. Закончили в прошлую пятницу. Белый мраморный ангелочек охраняет ее покой. Черный гранит «скорбит» по ней, символически обозначая границы смерти. А выразительный портрет красивого во всех смыслах человека напоминает нам о ней — такой, какой мы ее знали», — рассказала Исаева.

Поклонники Юлии отметили, что памятник получился очень достойным. Они поблагодарили Исаеву за то, что и спустя год она продолжает рассказывать о Началовой.