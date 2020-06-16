ФОТО ⟩ На могиле Юлии Началовой установили памятник

Родные Юлии Началовой долго не могли определиться с дизайном памятника на ее могиле. Работы над мемориалом начались в мае и были закончены лишь несколько дней назад. Первыми фотографиями с кладбища поделилась бывший пиар-агент звезды Анна Исаева, сообщает «Стархит».
Сегодня подруга и директор звезды Анна Исаева показала, как теперь выглядит могила Началовой. «Делаю это ради тех, кто является ее поклонниками и не может доехать до Москвы, живет в других городах. Установкой занимались с мая. Закончили в прошлую пятницу. Белый мраморный ангелочек охраняет ее покой. Черный гранит «скорбит» по ней, символически обозначая границы смерти. А выразительный портрет красивого во всех смыслах человека напоминает нам о ней — такой, какой мы ее знали», — рассказала Исаева.
Напомним, что Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Артистку госпитализировали 8 марта прямо с репетиции. Тогда у нее диагностировали повышенный уровень сахара в крови и раннюю стадию гангрены, которая развилась из-за незначительной травмы ноги. Врачи больше недели боролись за жизнь певицы, но спасти ее так и не удалось.