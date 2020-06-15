Факты о любви и сексе, которые должен знать каждый мужчина

Но если не знаем этого мы, то это должны знать ученые.

Именно к ним MEN'S CULT и обратился, чтобы найти ответы на важные для каждого из нас вопросы.

Мужчины и женщины предпочитают нонконформистов

Когда дело доходит до знакомства, то большинство людей с радостью обратят внимание на тех, кто отличается от них по взглядам, идеологическим установкам, мыслям.

В этом мы с женщинами похожи, потому что нам самим, если признаться, нравятся сумасшедшие подруги, мысли которых идут вразрез с общепринятыми правилами поведения.

Когда ты видишь перед собой девушку, которая хочет семью, дом и хорошего мужа и больше ничего не хочет, то что ты думаешь? Да, верно — ты думаешь, что жить с ней будет очень скучно.

Возможно, повзрослев, ты придешь к мысли, что такие девушки не так уж и плохи, но в молодом возрасте тебе хочется драйва. И подругам хочется этого — они идут в кровать к тем, кто может предложить им бунт вместо послушания.

Нейронная синхронность

Люди, которые излучают одни и те же эмоции, тянутся друг к другу — это естественный процесс.

Именно эмоциональная синхронность, а не взгляды на жизнь, зачастую и служит источником чувства понимания и связанности. Поэтому если ты веселый, а твоя подруга грустная по природе, то вряд ли ты будешь дополнять ее собою, скорее, через некоторое время в твою жизнь проникнут нервозность, раздражение и тотальное недопонимание.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые провели сканирование мозга, чья активность, в определенных участках отображалась наиболее сильно при нейронной синхронии.

Другими словами, привлекательность основана на этой самой синхронии.

Одинаковый рост

Есть мнение, что женщины предпочитают выбирать мужчин повыше, но это мнение отчасти ошибочное, отчасти верное. Ошибочное в том смысле, что генетически люди предрасположены выбирать партнеров равного с собой роста.

Верное в том смысле, что девушки за счет каблуков могут быть выше мужчины, а когда девушка смотрит на мужчину сверху вниз, то это не нравится не только мужчине, но и девушке, которая привыкла видеть подле себя сильного партнера.

Патологии

Люди с патологическими чертами личности, такими, как импульсивность и нейротизм, имеют больше шансов «полюбить искренне». Такие люди имеют больше партнеров и больше детей.

То есть если ты видишь перед собой слегка сумасшедшую девушку, и она тебе нравится, то вероятность того, что она в тебя влюбится, гораздо выше, чем если ты видишь перед собой человека с устойчивой психикой.

Эти выводы были сделаны на основе исследования, где участвовало более 1000 женщин и мужчин с различными чертами личности.

Шок: нам нравятся молодые и худые!