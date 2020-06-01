Пн, 1.06.2020
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ФОТО ⟩ Народ еле усидел в автомобилях: рокеры устроили яркое шоу у Saku Suurhall

В воскресенье вечером отечественная хэви-группа Metsatöll выступила с автомобильным концертом около Saku Suurhall в Таллинне, доказав, что можно раскачать публику даже во время «короны», пишет Elu24.

В апреле 2020 года эстонская группа Metsatöll должна была отправиться в концертный тур по Северной Америке, но он был отменен из-за пандемии коронавируса. По словам барабанщика группы Тыниса Ноевере,

45 000–50 000 евро были потеряны из-за пропущенных концертов.

В марте группа организовала веб-концерт, который посмотрели почти 70 000 человек.

Теперь автомобильный концерт вернул Metsatöll на сцену. Напомним, что «концертный клуб» со сценой, светодиодными экранами и современным освещением, типичным для больших концертов, был построен на парковке Saku Suurhall несколько недель назад. Теперь эстонские артисты регулярно радуют там своих поклонников.

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