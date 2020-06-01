ФОТО ⟩ Народ еле усидел в автомобилях: рокеры устроили яркое шоу у Saku Suurhall

В апреле 2020 года эстонская группа Metsatöll должна была отправиться в концертный тур по Северной Америке, но он был отменен из-за пандемии коронавируса. По словам барабанщика группы Тыниса Ноевере,

45 000–50 000 евро были потеряны из-за пропущенных концертов.

В марте группа организовала веб-концерт, который посмотрели почти 70 000 человек.