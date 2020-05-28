ФОТО ⟩ Сама нежность! Майлис Репс показала как выглядит вне работы

Еще в самом начале этого месяца, 1 мая, министр образования и науки Майлис Репс разместила у себя на Facebook поздравление с весенним праздником.

«Прекрасный солнечный весенний праздник!» – подписала снимок Репс.

На фото эстонский министр греется на солнышке в ярко-желтом воздушном платье.

Фотография настолько понравилась жителям Эстонии, что они до сих пор оставляют в социальных сетях восхищенные комментарии министру. «Очень красивая и весенняя!», «Нежная», «Вы невероятно красивы», – пишут люди.