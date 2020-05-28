Чт, 28.05.2020
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ФОТО ⟩ Сама нежность! Майлис Репс показала как выглядит вне работы

Министр образования и науки Майлис Репс.

ФОТО: Sander Ilvest

Министр образования и науки Майлис Репс разместила в социальных сетях снимок, который излучает столько тепла и нежности. Красивая женщина, красивая мать!

Еще в самом начале этого месяца, 1 мая, министр образования и науки Майлис Репс разместила у себя на Facebook поздравление с весенним праздником.

«Прекрасный солнечный весенний праздник!» – подписала снимок Репс.

На фото эстонский министр греется на солнышке в ярко-желтом воздушном платье. 

Фотография настолько понравилась жителям Эстонии, что они до сих пор оставляют в социальных сетях восхищенные комментарии министру. «Очень красивая и весенняя!», «Нежная», «Вы невероятно красивы», – пишут люди.

В феврале прошлого года мать шестерых детей Майлис Репс объявила, что ее долгосрочный брак с присяжным адвокатом Латвии Агрисом Репшсом закончился. На данный момент эстонский министр образования и науки – свободная женщина.

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