ФОТО ⟩ Сама нежность! Майлис Репс показала как выглядит вне работы

Министр образования и науки Майлис Репс разместила в социальных сетях снимок, который излучает столько тепла и нежности. Красивая женщина, красивая мать!
Еще в самом начале этого месяца, 1 мая, министр образования и науки Майлис Репс разместила у себя на Facebook поздравление с весенним праздником.
«Прекрасный солнечный весенний праздник!» – подписала снимок Репс.
На фото эстонский министр греется на солнышке в ярко-желтом воздушном платье.
Фотография настолько понравилась жителям Эстонии, что они до сих пор оставляют в социальных сетях восхищенные комментарии министру. «Очень красивая и весенняя!», «Нежная», «Вы невероятно красивы», – пишут люди.
В феврале прошлого года мать шестерых детей Майлис Репс объявила, что ее долгосрочный брак с присяжным адвокатом Латвии Агрисом Репшсом закончился. На данный момент эстонский министр образования и науки – свободная женщина.