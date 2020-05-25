Пн, 25.05.2020
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Три знака Зодиака, которых на этой неделе ждет сумасшедший прорыв

Радость. Иллюстративное фото

ФОТО: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет сумасшедший прорыв, пишет Segodnya.

Гороскоп для Тельца

Вам точно не стоит расслабляться, ведь в конце мая вас ожидает настоящий успех, который поможет выйти на новый профессиональный уровень. Эта неделя станет хорошим трамплином для карьерного роста и личностного развития. Вы можете получить новую должность, премию, повышение или новый проект. Некоторым даже удастся создать собственный бизнес.

Гороскоп для Рака

Это время не для учебы, а для реализации своих знаний. Чтобы все успевать, вам нужно правильно выставлять приоритеты и научиться планировать свой день. Если будете браться за новые дела, выделяя из них самые выгодные, то сможете сделать настоящий прорыв в своей профессиональной деятельности.

Важными и полезными в последнюю неделю станут новые знакомства, которые будут еще и очень выгодными. Вы будете общительными и без проблем сможете расположить к себе любого собеседника. Ваши новые и влиятельные друзья помогут ускорить ваш карьерный рост.

Гороскоп для Девы

В последнюю неделю весны события вокруг вас будут меняться с сумасшедшей скоростью. Эти изменения коснуться и вашей карьеры – интересные проекты, влиятельные знакомства, выгодные контракты выведут вас на новый профессиональный уровень. Изменения коснуться не только вашей работы, запустится и процесс внутренних трансформаций.

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