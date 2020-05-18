Весам следует быть осторожнее в личной жизни, а Стрельцам – в работе: гороскоп на 18 мая

В работе могут возникнуть трудности: ваши недоброжелатели изобретательны и готовы прибегнуть к нечестным методам. В такой ситуации вы можете опереться на единомышленников, занимающих примерно одинаковое с вами служебное положение. В общении с руководством следует быть осторожнее.

Дева

Для работы и учебы этот день очень хорош. Вы легко добьетесь выдающихся успехов и сможете гордиться своими достижениями. Удача ожидает тех, кто берется за реализацию смелых идей, открывающих новые горизонты, но требующих знаний, опыта и упорства. Благоприятный день для деловых контактов. Вероятно заключение сделок, которые принесут значительную прибыль.

Несколько хуже обстоят дела в личной жизни, особенно трудно придется тем, чьи романтические отношения еще нельзя назвать действительно близкими, крепкими и доверительными. Будьте готовы преодолевать трудности, и в любой ситуации старайтесь проявлять уважение к близким людям – сейчас это чрезвычайно важно.

Весы

Весам следует быть осторожнее в личной жизни: недоброжелатели готовы на все, чтобы разрушить отношения, которые для вас очень важны. Интуиция может вас подвести, поэтому не следует совершать значимых поступков под влиянием эмоций, пытаться воплотить в жизнь все те противоречивые идеи, которые посетят вас сегодня. Действуйте осмотрительно, не торопитесь, и никому не позволяйте оказывать на вас давление.

С точки зрения профессиональных отношений, напротив, день просто превосходен. От деловых партнеров вы сможете добиться всего, чего пожелаете. У тех, кто нуждается в покровительстве сильных мира сего, появится возможность завязать полезные знакомства, представить себя в наиболее выгодном свете.

Скорпион

Скорпионы проведут этот день спокойно и смогут добиться значительных профессиональных успехов, если не станут преувеличивать значения тех мелких неприятностей, избежать которых невозможно. Вы наверняка попадете в смешное положение, если будете паниковать по любому поводу, а за каждым углом высматривать мрачный силуэт врага. Помните, что излишняя подозрительность, присущая вам сегодня, существенно ограничивает возможности, и чем раньше вы от нее избавитесь, тем быстрее добьетесь блестящих результатов.

В личной жизни наблюдаются схожие тенденции. Вы склонны создавать проблемы для себя и любимого человека, а затем погружаться в их решение, не подозревая о том, что гораздо лучше было бы позволить события идти своим чередом.

Стрелец

Стрельцам следует быть осторожнее в деловых контактах. Не торопитесь рассказывать о своих планах и делиться блестящими идеями, посетившими вас – недоброжелатели наверняка воспользуются вашей откровенностью. Прежде, чем приступать к реализации любого проекта, обдумайте его как следует: существует опасность переоценить свои силы, взяться за дело, с которым просто невозможно справиться в одиночку.