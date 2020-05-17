Гороскоп на 17 мая: Водолеям поможет интуиция, у Львов проблемы в личной жизни

Для заключения сделок и совершения крупных покупок этот день не подходит. Нежелательно также отправляться в далекие поездки, экспериментировать с имиджем. Дамам звезды советуют ограничиться привычными косметическими процедурами, пишет Dvorec.ru.

Овен

Финансовая ситуация очень непроста, Овнам предстоит расстаться с весьма значительными суммами, и не всегда по своей воле. Старайтесь не иметь дела с сомнительными особами – есть опасность стать жертвой мошенников или связаться с людьми, чьи намерения вредны для вас. Поездки могут быть связаны как с досадными недоразумениями, так и с серьезными неприятностями.

В остальном же день обещает быть неплохим. Звезды обещают вам понимание и поддержку членов семьи, радость от общения с любимым человеком и отдыха в компании друзей. Обратите особое внимание на свой внешний вид, если собираетесь на важное свидание – безупречность во всем пойдет на пользу вашей репутации.

Телец

Тельцам следует быть внимательнее к своему здоровью - велика вероятность недомоганий. Берегите себя и старайтесь не переживать из-за мелочей: нервное напряжение может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Нежелательно заниматься серьезными и утомительными делами, посвящать все время решению сложных задач. Не стоит также отказываться от развлечений и отдыха в компании родственников.

Возможны удачные совпадения, которые позволят вам навести порядок в финансовых делах и личной жизни. День хорош для научной работы, информация усваивается легко и запоминается надолго. Небольшие покупки будут удачными, а вот с крупными приобретениями лучше не спешить.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть серьезные проблемы в общении. В этот день им нелегко найти общий язык с окружающими, а новые знакомства скорее утомляют, чем радуют. Поднять настроение помогут поездки. Они же будут способствовать расширению кругозора и получению новых знаний. Чем бы вы ни занимались, помните, что довольствоваться скромными успехами нельзя – упорство и целеустремленность принесут впечатляющие плоды.

Возможны проблемы в личной жизни, серьезные разногласия между влюбленными. Вы склонны контролировать своего избранника, следить за каждым его шагом – едва ли это кому-то придется по вкусу. Будьте готовы к неприятным встречам, если планируете посетить увеселительное заведение.

Рак

Ракам звезды советуют отказаться от поездок: в пути вас могут подстерегать серьезные опасности. А вот дома проблем не возникнет – с делами вы справитесь легко и в любых занятиях преуспеете. Появляется возможность укрепить важные для вас отношения, восстановить полезные связи. В семье царит взаимопонимание, от общения с близкими вы получите массу удовольствия, да и романтическое свидание подарит приятные моменты.

Природное обаяние Раков сегодня едва ли останется незамеченным, на любом мероприятии вы будете в центре внимания. Вам пойдут на пользу умеренные физические нагрузки, игры с детьми, работа на свежем воздухе.

Лев