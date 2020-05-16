Гороскоп на 16 мая: Львам стоит набраться терпения, у Рыб исполняются желания

В этот день близкие по духу люди не только помогают друг другу в решении проблем, но и вместе радуются общим победам.

Общение с родственниками и друзьями не вызовет затруднений, даже если в последнее время имели место весьма серьезные разногласия. Влюбленным этот день запомнится не столько глубокими переживаниями, сколько искренностью в отношениях и полным доверием, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овны легко привлекают к себе внимание представителей противоположного пола и умело этим пользуются. Представителям данного знака день обещает романтические знакомства и увлечения, быстро переходящие в серьезные чувства. Старайтесь все же не терять головы: юные особы рискуют сделать неверный выбор, если не прислушаются к своей интуиции или советам более опытных друзей.

Высок жизненный потенциал, вам пойдут на пользу активный отдых, занятия спортом, работа на свежем воздухе. Вы прекрасно справитесь с решением любых, даже самых сложных задач, благодаря умению увидеть привычные вещи в неожиданном свете.

Телец

Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу семейных отношений. День подходит для встречи с родственниками, приема гостей, домашнего праздника. Звезды советуют воздержаться от незапланированных поездок, а к серьезным путешествиям готовиться основательно и вдумчиво. Неприятности не исключены, но вовремя полученная помощь позволит преодолеть любые трудности.

Не самая простая ситуация складывается в личной жизни, обстоятельства требуют от вас серьезности и ответственного подхода. Помните, что именно вы сейчас можете принять решение, от которого будет зависеть дальнейшее развитие отношений с любимым человеком.

Близнецы

Близнецам звезды советуют настроиться на серьезный лад и отказаться от легкомысленных развлечений. Берегите себя и тех, кто вам дорог, не рискуйте своим здоровьем и спокойствием близких. Любителям активного отдыха стоит трезво оценить свои возможности, а заядлым путешественникам – придерживаться изученных маршрутов. Легко достичь взаимопонимания как с новыми, так и с давними знакомыми, вы можете этим воспользоваться, чтобы наладить отношения.

Если ваши планы на этот день масштабны и грандиозны, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного: путаница и суета могут все испортить. С реализацией новых идей лучше не спешить.

Рак

Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Звезды советуют уделить время посещению культурных мероприятий, выставок и исторических мест. Знания, полученные в этот день, вскоре окажутся очень полезными.