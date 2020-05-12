ФОТО ⟩ Юлию Барановскую с перебинтованной головой заподозрили в пластике

Телеведущая Юлия Барановская разместила видео, которое взбудоражило ее фанатов.

Ведущая «Первого канала» разместила кадры, на которых ее можно видеть с перебинтованной головой, пишет TopNews. Барановская в Stories Instagram поведала, что они с детьми заказали домой японский набор и сами решили приготовить суши. На записи она производит манипуляции по приготовлению блюда.

Однако подписчики Юлии Барановской обратили внимание вовсе не на ее кулинарные способности, а на странный вид Барановской. Голова бывшей жены Аршавина была перевязана бинтами, поверх которых наложена повязка-бандаж.

Юлия заявила, что «сам себя не похвалишь — никто не похвалит» и что ей можно освоить еще одну профессию. Однако в видео Барановская не поясняет, зачем ее голова перемотана повязкой.

Напуганные поклонники начали высказывать свои предположения. Одни пришли к выводу, что Юлия сделала пластику, чтобы подтянуть линию лица и скрыть первые признаки возрастных изменений.

ФОТО: Instagram