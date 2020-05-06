Ср, 6.05.2020
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Новое видео с Арчи Харрисоном: сын Принца Гарри и Меган Маркл уже пытается говорить

Меган Маркл и принц Гарри.

ФОТО: DOMINIC LIPINSKI / AFP

Принц Гарри в кадр не попал, но поклонники могут услышать его голос, поскольку он стал оператором этого очаровательного, трогательного ролика. Насколько вырос Арчи Харрисон, которому 6 мая 2020 года исполнился один год, показал Joinfo.ua.

Милое видео записали Герцоги Сассекские с целью благотворительности. В ролике Меган усадила своего именинника себе на колени и прочитала сказку «Кролик, утка». Несмотря на то, что Арчи не всегда охотно прислушивался к маме и истории, описанной в книге, периодически он одаривал зрителей своей обаятельной и заразительной улыбкой. Более того, несколько раз королевский наследник даже попытался говорить. По крайней мере, слово "Duck" в конце ролика слышно отчетливо.

Видео снято для благотворительной организации и опубликовано на их странице в социальной сети «Save The Children UK». Таким образом Меган и Гарри привлекли внимание всего английского общества к проблемам, связанным с детьми.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

К сожалению, неизвестно, опубликуют ли новые фото Арчи, однако ИноСМИ предполагают, что именно в день рождения сына Герцоги Сассекские создадут новый Инстаграм-аккаунт. Королевская пара с тех пор, как лишила себя титулов старших членов монаршей семьи Великобритании, отказались вести страницу, которая ранее была официально их и принадлежала им.

Меган Маркл с сыном Арчи.

ФОТО: SAVE THE CHILDREN/via REUTERS

Взамен супруги пообещали создать новый аккаунт, и многие источники предполагают, что именно 6 мая 2020 года это и произойдет, и откроет их личный и независимый микроблог королевский именинник – Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Есть также и предположения, как назовут новый канал Гарри и Меган. Естественно, в честь сына, как впрочем планируют назвать и ресурс, который будет создан для благотворительности, - «Archewell».

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