Новое видео с Арчи Харрисоном: сын Принца Гарри и Меган Маркл уже пытается говорить

Милое видео записали Герцоги Сассекские с целью благотворительности. В ролике Меган усадила своего именинника себе на колени и прочитала сказку «Кролик, утка». Несмотря на то, что Арчи не всегда охотно прислушивался к маме и истории, описанной в книге, периодически он одаривал зрителей своей обаятельной и заразительной улыбкой. Более того, несколько раз королевский наследник даже попытался говорить. По крайней мере, слово "Duck" в конце ролика слышно отчетливо.

Видео снято для благотворительной организации и опубликовано на их странице в социальной сети «Save The Children UK». Таким образом Меган и Гарри привлекли внимание всего английского общества к проблемам, связанным с детьми.

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К сожалению, неизвестно, опубликуют ли новые фото Арчи, однако ИноСМИ предполагают, что именно в день рождения сына Герцоги Сассекские создадут новый Инстаграм-аккаунт. Королевская пара с тех пор, как лишила себя титулов старших членов монаршей семьи Великобритании, отказались вести страницу, которая ранее была официально их и принадлежала им.

Меган Маркл с сыном Арчи. ФОТО: SAVE THE CHILDREN/via REUTERS

Взамен супруги пообещали создать новый аккаунт, и многие источники предполагают, что именно 6 мая 2020 года это и произойдет, и откроет их личный и независимый микроблог королевский именинник – Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.